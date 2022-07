Chiara Giuffrida nuovo volto della Serie B/ Sarà alla conduzione di Helbiz Live

Chiara Giuffrida alla conduzione su Helbiz Live: ecco il nuovo volto della Serie B

Il mondo del giornalismo sportivo potrebbe presto incoronare la sua nuova regina: si tratta di Chiara Giuffrida. Sarà lei, infatti, il volto principale di Helbiz Live, la nuova piattaforma internazionale, disponibile su tutti i device, che offrirà agli appassionati la visione completa del campionato di calcio di Serie B. Come riporta anche la pagina Instagram The Pipol Tv, la giovanissima giornalista sarà alla conduzione al fianco di Maurizio Insardà e rappresenterà per lei un importantissimo banco di prova.

26 anni di Catania, laureata a pieni voti in Lettere e Filosofia e sfegatata di calcio, Chiara Giuffrida potrebbe essere la nuova Diletta Leotta del giornalismo sportivo. Anche lei, infatti, dopo un periodo di gavetta fu chiamata a seguire il Campionato di Serie B, in quel caso su Sky. La scena per il prossimo anno però è tutta della Giuffrida, che non ha mai nascosto la sua estrema passione per il mondo del pallone. Passione ereditata dal padre, che quando era bambina la accompagnava allo stadio a vedere le partite del Catania.

Chiara Giuffrida e le precedenti esperienze: da Sportitalia a TopCalcio24

Chiara Giuffrida non è però un volto sconosciuto e, in attesa di vederla alla conduzione di Helbiz Live, ha fatto un’importante gavetta. Ha lavorato per Sportitalia, TopCalcio24 e a Radio Nerazzurra. Successivamente ha partecipato al reality Milano Models su Class Tv nel 2013, mentre nel 2015 ha concorso per Miss Italia su La 7 arrivando tra le 33 finaliste. Sono poi seguite numerose altre esperienze in tv, come Colorado, Avanti un altro e Tiki Taka.

Nonostante la sua giovanissima età, Chiara Giuffrida può già vantare una ricca gavetta alle spalle. La sua carriera nel mondo dello spettacolo prosegue dunque con la prima importante conduzione della sua vita, quella che la vedrà come voce narrante del prossimo Campionato di Calcio di Serie B. Un’occasione per coniugare la sua passione per il pallone al mondo della televisione, che potrebbe presto diventare il suo habitat naturale.

