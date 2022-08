Chiara Giuffrida, “Sono single, per me c’è solo l’Inter”/ Il nuovo volto di Helbiz

Chiara Giuffrida: “Sto bene da sola. Sono concentrata sulla mia carriera”

Chiara Giuffrida è il nuovo volto di Helbiz, dove racconterà la Serie B per la prossima stagione: “Farò le interviste pre e post partite e un approfondimento settimanale con il personaggio del momento della Serie B”, ha detto a TuttoSport. Chiara è cresciuta a Catania accendo il tifo per la squadra della sua città: “Erano gli anni in cui il mio Catania giocava in Serie A. Giocava un bel calcio”. Poi l’Università a Milano e l’incontro con l’Inter, lavorando come hostess a San Siro alla domenica: “Partita dopo partita sono diventata interista. È un lavoro che poi ho dovuto abbandonare quando la vita mi ha portato a fare la giornalista”. Da Sportitalia a Telelombardia fino a Helbiz, Chiara Giuffrida ha imparato a “smarcare” i corteggiamenti di mezza Serie A: “Bisogna imparare a gestirli con il sorriso”. Al momento Chiara è single: “Ora sto bene da sola. Sono concentrata sulla mia carriera”, ha detto a TuttoSport

Chiara Giuffrida: dopo il Catania, l’Inter

Sulle pagine di TuttoSport, Chiara Giuffrida ha commentato il mercato estivo dell’Inter: “Sono più delusa che non sia arrivato Bremer. Se ne parlava da mesi, valutando una possibile partenza di Skriniar. Ormai sembrava fatta…”. Per quanto riguarda Dybala, invece, ha capito che non sarebbe arrivato nel momento in cui è tornato Lukaku. Ovviamente Chiara spera che l’Inter possa vincere lo scudetto, ma secondo lei la favorita è la Juventus ora che c’è Bremer: “Temo che la loro voglia di rivalsa di tornare a vincere possa fare la differenza. In questo momento la Juventus credo sia più favorita dell’Inter anche per un discorso di società…”. Chiara Giuffrida collabora anche con Radionerazzurra, con le sue “Le pagelle di Chiara”.

