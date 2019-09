Chiara Grispo/ Il successo non è facile (Una serata Bella, nel blu dipinto di blu)

La voce di Chiara Grispo è ormai apprezzata in tutta l’Italia, anche se la cantante è riuscita ad entrare nel mondo della musica ancora prima di compiere la maggiore età. Suoni puliti ed una carica energica che tra l’altro hanno convinto i Modà ad affidarle l’apertura dei concerti dell’anno scorso, come ci svela nel corso di Una serata Bella… nel blu dipinto di blu, il tributo musicale in onda con la sua replica nella prima serata di Rete 4 di oggi, domenica 8 settembre 2019. Chiara sarà fra i primi ospiti ad esibirsi sul palco, subito dopo Rita Pavone, e interpreterà uno dei brani più speciali della carriera di Franco Migliacci, ovvero Meglio Stasera del ’63. La musica è di Henry Mancini e in quegli anni ha ottenuto una popolarità internazionale grazie alla sua versione in inglese, con il titolo di It Had Better Be Tonight. Per l’emozionatissima e timida Grispo sarà un successo, anche se subito dopo la performance la padrona di casa, Rosita Celentano, dovrà guidare la conversazione pur di farla parlare. Una serata importante per la giovane cantante anche per via del suo contemporaneo sodalizio con i Modà, che per lei rappresenta “un’emozione grandissima, indescrivibile”.

Chiara Grispo: il ritorno sul palco

Dopo essere rimasta in ombra nel finale della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Chiara Grispo è ormai in silenzio da quasi un anno, almeno dal punto di vista musicale. L’ultima novità risale infatti alla pubblicazione di Since You Left Me, il singolo che ha lanciato lo scorso maggio. “Ma con la musica ci sono novità?”, le chiede infatti un’ammiratrice sui social, unendosi a chi si augura in un suo prossimo ritorno. Negli ultimi giorni su Instagram vediamo Chiara impegnata in tante attività, dalla visita in un centro commerciale alla breve visita al Lago di Garda. Non bisogna però farsi ingannare, visto che come gli ammiratori sanno più che bene, gli scatti condivisi con il pubblico risalgono ai mesi di giugno e luglio. Negli ultimi tempi invece la Grispo ha pubblicato una sola foto, che risale allo scorso 16 agosto. La possiamo vedere con i capelli lisci, il volto imbronciato e vestita con un semplice top a canotta di colore bianco. In base all’immagine sappiamo che si trovava in cucina, ma non ci è dato sapere nulla di più. Forse sta preparando un ritorno in grande stile? Fra chi ha scelto di commentare la sua presenza online troviamo infatti Nek: “Bellissima. Ciao Grispo. Ti stringo forte”, le scrive rievocando forse il duetto realizzato insieme, grazie alla canzone Spirito fisico del disco Blind del 2016.

Chiara Grispo: Il saluto ai fan

