Tre anni dopo il violento omicidio di Chiara Gualzetti in quel di Bologna, suo padre Vincenzo è intervenuto ai microfoni del telegiornale di Italia 1 Studio Aperto per commentare – a mente fredda – la condanna ormai diventata definitiva per il killer che all’epoca dei fatti aveva solamente 16 anni e si era professato a lungo amico di quella che sarebbe diventata la sua vittima: un omicidio – ovviamente quello di Chiara Gualzetti – che non ha mai trovato alcuna reale spiegazione da parte dell’assassino che ancora oggi non mostra alcun segno di pentimento continuando a dare la colpa ad un sedicente ‘demone’ che vive nella sua testa.

Partendo dal principio – infatti -, la triste storia di Chiara Gualzetti ci riporta con la mente alla mattina del 27 giugno 2021 quando la ragazza appena 15enne uscì – appunto – con quello che riteneva essere un suo amico: da quel momento i familiari non ebbero più alcuna notizia della ragazza dando immediatamente il via alla macchina delle ricerche e delle indagini che alla fine (poco più di 24 ore dopo) hanno condotto gli inquirenti al ritrovamento del corpo abbandonato poco distante da casa in una pozza di sangue; ovviamente ormai esanime.

Grazie alla testimonianza dei familiari di Chiari Gualzetti che parlarono immediatamente del 16enne con cui era uscita il giorno precedente, il ragazzo fu immediatamente individuato e fermato, giungendo subito ad una piena confessione che il killer ricollegò – dicevamo giù in apertura – alla presenza di quel sedicente demone nella sua testa: sottoposto a perizia ne è uscito perfettamente pulito e così si è arrivati ad una condanna a 16 anni e 4 mesi di reclusione che sta attualmente scontando in un carcere minorile sardo, allontanato dalla Pratello (nel bolognese) in cui ha sempre vissuto.

Il padre di Chiara Gualzetti: “Oltre a mia figlia, un anno dopo ho perso anche mia moglie”

“Era il 27 giugno del 2021 – racconta il padre di Chiara Gualzetti a Studio Aperto -, era uscita di casa con lui e non ha più fatto ritorno”, ricordando distintamente che “venne trovata il giorno dopo alle 15:30 del pomeriggio”: un dolore fortissimo e profondo che fece – presumibilmente – ammalare anche la madre della ragazza, tanto che Vincenzo ricorda che “mia moglie si è scoperta malata a marzo del 2022 quindi quasi un anno dopo la morte di mia figlia”, tentando ogni tipo di cura che – purtroppo – si è rivelata vana tanto che “il 2 luglio del 2023 si è spenta” senza riuscire neppure a vedere la condanna del killer della figlia.

Ragionando sulla (va detto: lieve) condanna impartita al 16enne, il padre di Chiara Gualzetti annuncia al telegiornale Mediaset il suo progetto per arrivare “all’abolizione dell’obbligatorietà dell’attenuante delle minore età” sottolinando che “questo discorso che i giovani minorenni entrano in tribunale e solo perché sono minori hanno uno sconto di un terzo della pena non va bene”; mentre resta ancora in ballo la già annunciata – durante i funerali di Giulia Cecchettin – imminente collaborazione con il padre Gino Cecchettin per la sua neonata associazione.