Una nuova appassionante puntata di Boss in Incognito 2025, questa sera 3 febbraio 2025, ci porta nei meandri di una realtà aziendale di spicco nell’ambito del made in italy con riferimento al settore dell’abbigliamento e della moda. Negli anni ottanta nasce la Sedima Fashion Hub di cui è socia Chiara Iachini: ecco chi è la ‘Boss in Incognito’ che questa sera ci presenterà ‘segretamente’ i segreti del successo dell’azienda protagonista, il brand Don The Fuller.

Boss in incognito, Chiara Iachini della Sedima Fashion Hub/ Puntata 3 febbraio 2025 (Replica)

I jeans al centro della produzione; una filiera organizzata nei minimi dettagli dal punto di vista del lavaggio, della cucitura e anche dei metodi di lavorazione e distribuzione all’insegna della sostenibilità. Ma chi è Chiara Iachini, Boss in Incognito protagonista questa sera nella puntata del docu-reality e direttrice commerciale della Don The Fuller? E’ proprio lei a raccontarsi – come racconta Fanpage – in alcune interviste dove presenta proprio la logica aziendale che scopriremo questa sera a Boss in Incognito 2025.

Don The Fuller, azienda protagonista Boss in Incognito 2025: puntata 3 febbraio/ Innovazione e sostenibilità

Chiara Iachini, Boss in Incognito 2025: direttrice commerciale della Don The Fuller

“Siamo passati da una produzione focalizzata sulle enormi quantità al business nicchia di gamma al quale assicuriamo certificazioni e il tracciamento veloce della filiera con il controllo su ogni passaggio delle lavorazioni couture e personalizzate…”. Queste le parole di Chiara Iachini – Boss in Incognito nella puntata di questa sera, 3 febbraio 2025 – intervistata da Panorama e che ben rappresentano le particolarità della Don The Fuller. La direttrice commerciale del brand ha anche spiegato la matrice dell’impegno odierno e le basi dei principi che oggi accompagnano la realtà aziendale. “Essendo partiti come proprietari di una lavanderia industriale abbiamo voluto dare enfasi a quell’aspetto delle nostra competenze”.