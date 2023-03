Chiara Iezzi di Paola e Chiara: da Sanremo al ruolo in Mare Fuori/ Le foto inedite…

Chiara Iezzi di Paola e Chiara si improvvisa attrice: interpreta il ruolo della madre di Crazy J in Mare Fuori…

Il Festival di Sanremo 2023 è stato senza dubbio indimenticabile, tra i successi dell’evento canoro c’è stato il tanto atteso ritorno delle mitiche sorelle Iezzi, Paola e Chiara che, dopo anni di assenza dalla scena musicale, sono riapparse con il loro singolo Furore che sta scalando tutte le classifiche. Ieri è stata svelata un’importante novità che riguardato una delle due mitiche sorelle. Si tratta di Chiara Iezzi che, sul proprio profilo Twitter ha pubblicato delle foto inedite…

La donna, qualche settimana fa, ha debuttato anche sul piccolo schermo improvvisandosi attrice e lo ha fatto apparendo in uno degli episodi della nuovissima stagione di Mare Fuori. La serie di enorme successo targata Rai sulle avventure dei giovani chiusi nel carcere minorile di Napoli. Nella serie la donna interpreta il ruolo della madre di Crazy J, la new entry dell’IPM. Chiara Iezzi proprio ieri ha pubblicato delle foto inedite su Twitter che la immortalano sul set, proprio qualche minuto prima di girare la scena di cui è protagonista. Eccole qui:

prima della scena sul set di #Marefuori3 settembre 2022 pic.twitter.com/ASPfBLHVJ0 — Chiara Iezzi (@chiaraIezzi) March 6, 2023

Chiara Iezzi e sua figlia in Mare Fuori, Crazy J, si immortalano in un simpatico video TikTok…

È così che Chiara Iezzi, dopo aver raggiunto il successo riunendosi con Paola sul palco dell’Ariston, ha deciso d’improvvisarsi anche attrice. La donna è apparsa nella terza stagione della serie Mare Fuori dove interpreta la madre nella new entry dell’IPM Crazy J. La sua performance è particolarmente piaciuta tanto che, stando a un’indiscrezione, Chiara avrà un ruolo fisso per la quarta stagione: “Chiara ti meriti tutto”, scrive un utente Twitter.

Per aumentare ancora più l’hype in occasione della sua partecipazione a Mare Fuori, Chiara Iezzi, ha dato vita anche a un simpatico siparietto insieme a sua “figlia” Crazy J. Le due si sono immortalate in un simpatico video Tiktok dove cantano insieme in playback proprio il singolo Furore e dove si legge: “la tua mamma ha portato una HIT a Sanremo e ha spaccato tutto”. Ecco qui il video…













