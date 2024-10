Guido e Francesca sono i genitori di Chiara e Paola Iezzi. Il padre lavorerebbe come assicuratore, mentre mamma si è sempre occupata delle faccende di casa. Nel rapporto con loro pare che non ci siano mai stati particolari scossoni o problemi, anzi papà e mamma hanno sempre fatto sentire il loro supporto negli up and down della vita di Paola e Chiara. Quest’ultima nello specifico li ha ringraziati quando l’hanno aiutata a superare un momento personale molto difficile. Infatti, forse non tutti sanno che Chiara Iezzi è stata in cura da uno psicologo per un periodo e i suoi genitori non l’hanno mai lasciata da sola.

“Mi sono fatta aiutare dalla famiglia, dai miei genitori, da Paola. La mia famiglia mi è stata molto vicina”, assicura Chiara Iezzi. Fin dall’adolescenza, in realtà, i genitori hanno sempre sostenuto le scelte artistiche delle figlie e sono intervenuti con decisione quando una di loro aveva bisogno di aiuto.

Chiara Iezzi, i genitori Guido e Francesca sempre al suo fianco: “Ho avuto il coraggio di chiedere aiuto”

Come dicevamo, Guido e Francesca non hanno sottovalutato le difficoltà vissute dalla figlia Chiara e nel momento in cui la donna è uscita allo scoperto, condividendo le sue difficoltà e il suo esaurimento, i genitori non hanno esitato ad offrire il loro aiuto. “Ci sono volte in cui non ci si fa aiutare perché l’altra persona non ammette di avere delle difficoltà. Uno, fino alla fine, cerca di farcela da solo. Ma a volte non si riesce”, spiega ancora Paola in una intervista di qualche tempo fa.

Alla fine però come si fa a dire no ai propri genitori? “Ho avuto un po’ di resistenze, poi ci sono riuscita. Ho capito che era un momento in cui non stavo davvero bene e ho chiesto aiuto agli altri”, ha riconosciuto Chiara Iezzi.