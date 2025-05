Hanno fatto la storia della musica tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, facendo ballare intere generazioni con le loro hit, su tutte “Vamos a bailar”. Parliamo inevitabilmente di Paola e Chiara Iezzi, le sorelle della musica italiana. Le due, insieme per tredici anni, sono state delle vere e proprie icone della musica pop, fino ad arrivare, nel 2009, a prendere la decisione dolorosa di separarsi, dopo un momento complicato nel quale non si trovavano più. Entrambe hanno intrapreso una carriera da soliste che le ha portate, nel 2023, a reincontrarsi di nuovo per prendere parte al Festival di Sanremo. Ma chi è Chiara Iezzi, la sorella di Paola Iezzi?

Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi/ Fotografo di successo

La carriera di Paola e Chiara è cominciata insieme: le due, negli anni del liceo, hanno cominciato a cantare insieme fino a diventare le coriste degli 883. Da lì l’esperienza a Sanremo e poi il grande successo con il disco di platino di “Vamos a bailar”. Chiara Iezzi, la sorella di Paola Iezzi, più grande di lei di un anno, ha cominciato appunto la sua carriera musicale con Paola. È però appassionata anche di recitazione, tanto da aver seguito dei corsi di teatro, e di fashion design. Insomma, non solo musica nella vita di Chiara Iezzi, che soprattutto negli anni di allontanamento dal palco ha coltivato altre passioni.

Paola Iezzi, chi è: i successi mondiali con la sorella Chiara/ Partito tutto dagli 883

Chiara Iezzi, la sorella di Paola Iezzi: la carriera da attrice

Dopo essersi separata dalla sorella Paola, Chiara Iezzi si è dedicata al mondo del cinema e del teatro, riprendendo una passione che aveva messo da parte della musica. Ha seguito dei corsi di teatro a New York e non soltanto, tornando dunque a dedicarsi a questa grande passione. Tra il 2023 e il 2024, quando era già tornata a far musica con la sorella, ha recitato in due episodi di “Mare Fuori”, fortunata serie televisiva. Insomma, quella della sorella di Paola Iezzi è una figura eclettica.