Il successo può dare e al contempo togliere tanto, non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto personale; lo dimostra per certi versi il racconto di Chiara Iezzi ospite oggi nel salotto de La Volta Buona. Sua sorella, Paola Iezzi, ha di recente raccontato a Belve le difficoltà vissute con il successo che capitolava verso il declino, scandito dalla scelta di prendere strade diverse. Chiara Iezzi è stata dunque incalzata da Caterina Balivo Sul tema e sulle considerazioni della sorella.

“Abbiamo davvero passato dei momenti complessi dal punto di vista personale e professionale; la vita la affrontavamo in modo totalizzante, il nostro rapporto non era solo familiare ma anche professionale e talvolta i contorni si confondono”. Inizia così Chiara Iezzi, ricostruendo le ragioni che la portarono ad interrompere quel sodalizio ma non per incongruenze umane, bensì per una insofferenza personale alla base di una forte crisi. “Per 2 anni abbiamo lavorato senza mai fermarci ed era difficile trovare se stessi; io ho avuto delle crisi personali che mi hanno impedito di continuare ma ci ho messo anni a dirlo a mia sorella Paola, era qualcosa di complesso… In realtà non era una crisi familiare, era una cosa prettamente professionale; era qualcosa che riguardava il mercato, avevamo il nostro genere ma l’offerta musicale andava in un’altra direzione”.

Chiara Iezzi a La Volta Buona: “Il ritorno come ‘Paola & Chiara’? Mai persa la speranza…”

Proseguendo nell’intervista a La Volta Buona, Chiara Iezzi ha spiegato come di base fosse l’incertezza del mestiere a destabilizzare le sue riflessioni ai tempi della separazione da sua sorella Paola Iezzi. “La vita è fatta di lotte, poi c’è il riposo, poi c’è la frenesia della vita artistica… E’ un mestiere precario perchè non hai la certezza che sarai sempre al successo”. Dopo tante vicissitudini personali, Paola & Chiara si sono ritrovate: “La speranza di tornare non si è mai spenta a dispetto dei nostri momenti difficili, entrambe abbiamo vissuto la depressione e pensieri terribili… Oggi il nostro rapporto è stupendo; quel termine ‘totalizzante’ abbiamo iniziato ad aprirlo”.