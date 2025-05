Pochi giorni dopo le dichiarazioni della sorella Paola, anche Chiara Iezzi si è confessata a cuore aperto e lo ha fatto con Caterina Balivo a “La volta buona”. La cantante ha raccontato di aver maturato a lungo la sua riflessione che l’ha portata, alla fine, alla scelta di separarsi dalla sorella, non senza dolore. Non è stato semplice, infatti, neppure per Chiara arrivare alla consapevolezza di doversi separare da Paola. Loro due, insieme artisticamente da tredici anni dopo aver cominciato la loro carriera insieme, hanno preso strade differenti ma non è stato semplice per nessuna delle due.

“Io ho avuto delle crisi personali che mi hanno impedito di continuare a lavorare, proprio non potevo più andare avanti però ci ho messo anni a dirlo a Paola” ha spiegato Chiara Iezzi. Non c’è stata mai, tra loro, una vera e propria crisi familiare, bensì professionale. Il mercato, infatti, chiedeva qualcosa di diverso dalla loro musica e questo ha portato Chiara ad un punto di non ritorno nel quale ha deciso di accantonare la musica.

Chiara Iezzi: “Era difficile economicamente”

Negli anni precedenti alla rottura con Paola, Chiara Iezzi ha spiegato che le cose non andavano bene neppure economicamente: “Dormivo in un ufficio che avevamo per evitare di pagare un affitto. Era difficile, spendevamo soldi per produrre dei dischi”. Anche per questa ragione Chiara si è voluta fermare, seppur con grande dispiacere: ha sentito infatti l’esigenza di cambiare strada e di intraprendere percorsi differenti, come nel suo caso quello del cinema.

Le due non hanno infatti mai nascosto che la decisione di dire “basta” sia arrivata proprio da Chiara, che ha deciso di rompere il sodalizio musicale con la sorella che andava avanti da tredici anni e che ha vissuto grandi successi con brani che sono passati alla storia. Eppure, nonostante questo, il successo non è eterno e le due, quando hanno visto che non riuscivano più ad avere il successo di prima, si sono separate.

