Chiara Bacci sta soffrendo ad Amici 24? La situazione della ballerina

Si riaccendono i riflettori di Amici 24, questa sera tornerà su Canale 5 il programma condotto da Maria De Filippi, con Chiara Bacci che sarà ancora tra i protagonisti della trasmissione. La ballerina, nelle prime puntate del Serale, è apparsa piuttosto in difficoltà rispetto agli altri concorrenti, infatti la ballerina della prof Alessandra Celentano non è mai riuscita ad ottenere alcun punto, se non un guanto di sfida solo su una coreografia classica, che dunque era a suo favore. Il percorso di Chiara dunque necessita sicuramente di essere rivisto, vedremo come si evolveranno le cose nei prossimi periodi, anche se non bisogna dimenticare che la ragazza ha subito un infortunio che l’ha tenuta fuori un po’ di tempo.

Patrizia Pellegrino choc: "Ho avuto un tumore al rene"/ "Ho cominciato a perdere sangue all'improvviso..."

Da segnalare, tra le esperienze vissute ad Amici 24, anche la storia d’amore tra Chiara e Trigno, i due infatti si sono avvicinati ed è scattato un bacio che non ha lasciato il pubblico indifferente. E sui social non mancano i commenti di carica nei confronti di Chiara, allieva dei professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Amici 24 Serale 2025, 3a puntata/ Diretta ed eliminato: TrigNO a rischio eliminazione: salvi Nicolò e Antonia

Amici 24, Chiara si racconta: “Ecco dove nascono le mie incertezze”

Qualche tempo fa, Chiara ha colto l’occasione per aprirsi con Maria De Filippi nella casetta di Amici 24. La ballerina scelta da Zerbi e Celentano ha raccontato come sono nate alcune sue incertezze, che si porta dietro da tanto tempo, fin dai primi passi mossi nel ballo:

“Penso che le mie insicurezze nascano dal fatto che nella mia vita mi hanno sempre detto tutti che sono bellissima, che posso fare tanto, mi hanno detto troppo forse. Le mie aspettative forse sono troppo alte e non riesco mai a raggiungerle, forse le persone sbagliano ad avere delle aspettative così alte su di me. Io sono sempre stata esigente con me, da quando ho iniziato a fare danza”.

Fabiola Sciabbarrasi, chi è la moglie di Pino Daniele: "Saremmo tornati insieme"/ "Un amore unico"