Manca poco alla proclamazione del vincitore Grande Fratello 2025 e quattro sono i nomi rimasti in gara. Helena Prestes, Chiara Cainelli e Jessica Morlacchi gareggiano per il primo posto e un montepremi pari a 100.000 euro, la metà dei quali andranno però in beneficenza. Ma quali sono i pronostici? Chi può davvero vincere quest’edizione? Un nome appare in vantaggio su tutti: Helena Prestes. La modella brasiliana si è aggiudicata la vittoria contro la rivale considerata più temibile: Zeudi Di Palma.

Helena Prestes, sorpresa della sorella Mariana al GF/ Poi incontro romantico con Javier: "Abbiamo vinto noi"

Da settimane, d’altronde, la forza al televoto di Zeudi ha fatto discutere il pubblico di Canale 5. Molti hanno accusato i suoi fandom di ‘manipolare’ il televoto, e lo dimostrerebbe anche le molteplici vittorie della migliore amica della Miss Italia, Chiara Cainelli. Eppure, al televoto flash, la situazione si è capovolta e Helena ha vinto con il 52% dei voti del pubblico.

Lorenzo Spolverato manda Helena e Zeudi al televoto al Grande Fratello/ "Strategia? Ho pensato anche a me"

Chi sarà il vincitore Grande Fratello 2025? I pronostici non premiano Chiara Cainelli ma…

In quest’ottica, appare difficile che Chiara possa essere la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello, anche se ha dimostrato di avere ancora il forte supporto dei fan di Zeudi nel televoto contro Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo, certo di poterla battere, ha deciso di sfidarla al televoto ma ne è uscito sconfitto e anche di molto. C’è chi credeva che Lorenzo, lasciato in diretta da Shaila Gatta, avesse acquisito punti agli occhi del pubblico di Canale 5, riuscendo a risalire nei pronostici del vincitore Grande Fratello 2025. Cosa che, tuttavia, non è stata. Jessica Morlacchi, infine, è una concorrente tra le più amate dall’inizio dell’edizione, ma, sondando il web e i pronostici, sembra lontana la sua possibile vittoria al Grande Fratello, soprattutto in un faccia a faccia con Helena. Potrebbe tuttavia giocarsela con Chiara Cainelli.