Chiara, la fidanzata di Ermal Meta è incinta?/ Video smentita del cantante

Nessun bebè in arrivo per Chiara ed Ermal Meta. La nuova fidanzata del cantante di origini albanese non è in dolce attesa come si vociferava e la smentita è arrivata forte e chiara con un video. Nelle ultime ore Ermal ha deciso di postare un filmato di pochissimi secondi in cui mostra la pancia, peraltro piatta, della fidanzata Chiara e fa il segno con la mano “non c’è niente”. A rendere ancora più chiaro il messaggio il cantante ha aggiunto un “Capito?” con tanto di emoticon. Che dire, la nuova fiamma del cantante non è dunque in dolce attesa. Una notizia che è scoppiata dopo che nei giorni scorsi il cantante ha condiviso una foto delle sue vacanze in compagnia di alcuni amici: il cantante Antonio Maggio e il fratello Rinald. Nella foto si intravedeva un pancino sospetto di Chiara che ha fatto pensare al possibile arrivo di un figlio per il cantautore. Un fraintendimento che il cantante di “Non ci avete fatto niente” ha voluto immediatamente chiarire con un video semplice ed esaustivo.

Ermal Meta e Chiara: nessun bebè in arrivo

Dopo la smentita della gravidanza per Ermal Meta e Chiara proseguono le vacanze trascorse in famiglia al mare come ha mostrato lo stesso cantante che sui social è molto attivo e presente. Nelle ultime ore, infatti, Ermal ha voluto ricordare anche la terribile strage di Bologna del 2 agosto 1980. Intanto il video del pancino della fidanzata Chiara è stato sommerso di messaggi da parte dei fan. “Ma ma !!! Ermal !! Non riesco a smettere di ridere! godetevi la vacanza tanto le disagiate e le invidiose che inventano gossip e altro purtroppo ci saranno sempre” scrive un fan, mentre un’altra ironizza sul pantaloncino di Chiara “Adesso ti diranno che ha le mestruazioni perché è al mare col pantaloncino e che non va bene perché è bianco Mi fai voooooolaaaareeeee no io oggi non mi ripiglio e nessuno tocchi Rinald”, anche se c’è pure chi critica la scelta del cantante scrivendo “Una caduta di stile pazzesca. Lo ritenevo superiore a queste stupidaggini, capisco che è per mettere a tacere tutte le insinuazioni, però mettersi al pari dei pettegoli anche no! Mi sta scadendo..”.





