Chiara Lubich. L’amore vince tutto/ Su Rai 1 il film con Cristiana Capotondi

Chiara Lubich. L’amore vince tutto: il film omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari

Questa sera, domenica 3 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il film tv “Chiara Lubich. L’amore vince tutto”, diretto da Giacomo Campiotti. La pellicola rende omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della sua nascita (Trento 22 gennaio 1920 – Rocca di Papa, 14 marzo 2008). Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi. Il soggetto è di Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri che firmano anche la sceneggiatura insieme a Francesco Arlanch. Chiara Lubich è interpretata da Cristiana Capotondi, al suo fianco Aurora Ruffino nel ruolo di Ines, Miriam Cappa in quello di Giosy, Greta Ferro in quello di Graziella, Valentina Ghelfi nel ruolo di Natalia e Sofia Panizzi in quello di Dori. Nel cast anche Eugenio Franceschini nelle vesti di Gino e Andrea Tidona in quelle del Vescovo De Ferrari.

Chiara Lubich. L’amore vince tutto, la trama del film

Trento, 1943. La città è colpita dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Chiara Lubich, giovane maestra di scuola elementare, interrompe la lezione per condurre i bambini in un rifugio antiaereo. Nel rifugio ritrova alcuni amici: Ines ed Enrico, prossimi al matrimonio, Natalia e Dori che sognano una famiglia. Chiara, invece, è in cerca di risposte. Dopo il bombardamento Chiara ritrova la sua famiglia, ma è duramente provata dal dolore e dalla devastazione che vede a cui cerca di dare un senso. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, il Paese è allo sbando e i progetti di tutti sono messi in discussione. Chiara si ritrova davanti a una statua della Madonna e si sente chiamata a consacrarsi a Dio.

Anche alcune amiche decideranno di seguire Chiara, suscitando le reazioni di molti. “Che tutti siano uno” è il versetto del Vangelo che più ha colpito Chiara e che diventa il suo programma di vita. Mentre tutti riparano in montagna, Chiara e le sue amiche decidono di rimanere a Trento per aiutare chi ha più bisogno: nasce così il primo ‘focolare’, il nucleo iniziale da cui si svilupperà il Movimento dei Focolarini. Quando la guerra finalmente finisce Chiara può riabbracciare la sua famiglia ma la realtà è cambiata. Sempre più persone si radunano intorno a Chiara, imponendo l’intervento del Sant’Uffizio.



