CHIARA LUBICH/ Storia vera della fondatrice del Movimento dei focolari e del suo sogno folle

Chi è Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari?

In vista della messa in onda, questa sera, di Chiara Lubich. L’amore vince tutto, il film tv di Rai1 dedicato alla saggista e fondatrice del Movimento dei Focolari, proviamo a restituire nelle poche righe che seguono un ritratto dell’anima complessa e in un certo modo multiforme di Chiara Lubich, precisando subito che ‘anima’ non è un termine usato per caso. Di fatto, Chiara è stata una persona spirituale, luminosa di quella stessa luce che il nome che si era scelta evocava in maniera abbastanza eloquente. Chiara – all’anagrafe Silvia – viene educata alla fede divina e cattolica fin dalla prima infanzia. Nel 1942 entra a far parte dell’Ordine francescano secolare, e prima ancora dell’Azione Cattolica, in cui ricopre il ruolo di dirigente giovanile diocesana. Dopo aver frequentato l’istituto magistrale ed essersi appassionata alla filosofia, tenta il concorso per una borsa di studio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che perde per un solo punto. A quel punto, sente farsi strada nel suo interno una consapevolezza sempre più forte: “Sarò io [Dio] il tuo Maestro”.

Storia vera di Chiara Lubich

Illuminata, ancora una volta, da un sapere che sembrerebbe quasi infuso, Chiara Lubich inizia subito a lavorare come insegnante. Ma il Maestro dei maestri la conduce per vie traverse verso un altro sentiero di svolta della sua vita: sono gli anni della guerra, e lei desidera evidentemente la pace, una pace che vada al di là della fine dei bombardamenti. Così – sulla scia dell’esperienza francescana – dà vita al Movimento dei Focolari, una realtà fino ad allora inedita nata per portare i giovani come lei a vivere in comunione di beni materiali e spirituali. L’influenza di san Francesco appare chiara fin da subito: i componenti del Movimento – che ben presto arrivano a un numero di 500 – sono chiamati a vivere la povertà e la fraternità, condividendo quella luce e quel calore propri dello Spirito che ognuno di noi si porta dentro. Da qui, appunto, il nome di ‘focolarini’.

Le parole di Chiara Lubich e la beatificazione

Negli ultimi anni, gli ideali e gli obiettivi-ideali del Movimento dei focolari si sono estesi al mondo intero, facendosi via via più ambiziosi. Il principale è quello dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso, ispirato al mandato evangelico: “Che tutti siano uno”(Gv 17,21). “Non ho mai fatto programmi”, ha detto più volte Chiara Lubich, prima della sua scomparsa avvenuta nel 2008. “Lo spartito è in cielo, noi cerchiamo di suonare quella musica in terra”. Nessuna ambizione, dunque; solo una preghiera: “Vorrei che l’Opera di Maria, alla fine dei tempi, quando, compatta, sarà in attesa di apparire davanti a Gesù abbandonato-risorto, possa ripetergli: ‘Quel giorno, mio Dio, io verrò verso di te… con il mio sogno più folle: portarti il mondo fra le braccia’. Padre, che tutti siano uno!”. Il 27 gennaio 2015, papa Francesco ha aperto ufficialmente la sua causa di beatificazione, conclusasi a livello diocesano il 10 novembre scorso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA