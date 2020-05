CHIARA MACI/ “Di recente ho vissuto un momento di crisi…” (Da noi… a ruota libera)

Pubblicità

C’è anche Chiara Maci, tra gli ospiti della nuova puntata di Da noi… a ruota libera, il talk show della domenica pomeriggio di Rai1 in onda oggi a partire dalle 17.35. Food blogger tra le più note e apprezzate d’Italia, la Maci ha dimestichezza anche col mezzo televisivo, vantando nel curriculum un’esperienza da ex dipendente di Sky. E con le interviste se la cava altrettanto bene, siano esse in tv o per la carta stampata, come quella – tra l’altro – che ha rilasciato qualche giorno fa a Fanpage.it. Il tema centrale della stessa è il suo modo di affrontare il lockdown come mamma di due bambini, Bianca, di 6 anni, e Andrea, 2 e mezzo. “In questo momento è tutto molto complesso”, sintetizza Chiara. “Diciamo che con due bambini a casa si cerca di vedere il bello”.

Chiara Maci e la vita da mamma ai tempi del Coronavirus

“Abbiamo dipinto un telo gigante con la scritta ‘andrà tutto bene’ e lo abbiamo appeso fuori dalla finestra. Ci ha impiegato una giornata intera. Cerchiamo di cucinare, di fare le dirette, di far passare le giornate nel modo più tranquillo possibile”. Chiara Maci racconta così la sua vita da mamma ai tempi del Coronavirus. Le cose da fare, con due bambini in casa, non mancano affatto. La priorità è tenerli informati su ciò che sta accadendo, senza nascondere loro nulla: “Bianca è ben consapevole di cosa sia il Coronavirus, le ho fatto vedere un sacco di video che lo spiegano ai bambini. Due volte a settimana segue le lezioni con la scuola. Le maestre spiegano, raccontano, fanno sentire i bambini meno soli. A lei allevia molto il fatto che siamo tutti nella stessa situazione. Soffrirebbe molto di più a sapere che gli altri bimbi sono fuori e lei no”.

Chiara Maci parla della sua ‘crisi’

Certamente, nemmeno per Chiara Maci è stato facile affrontare questa situazione di emergenza. A tal proposito, ammette: “Io ho avuto un momento di down, sono una persona molto positiva, sempre allegra, solare. Quando, però, mi sono resa conto i primi giorni della gravità della cosa, quando tanti banalizzavano e anche io per prima l’ho fatto, ho avuto un momento di crisi”. Crisi che ha prontamente superato anche grazie l’aiuto dei suoi affetti più cari: “Una cosa bellissima venuta fuori in questo periodo è che Bianca mi dice spesso quanto sia bello avere un fratello. Secondo me te ne accorgi quando ti manca tutto il resto, ti rendi conto dell’importanza di non essere solo. Penso alla fortuna di noi che abbiamo una famiglia. Penso spesso a quelle persone che sono a casa da sole, con gli affetti lontani. Per quanto uno si possa impegnare, avere qualcuno con cui condividere il tempo è una grande ricchezza e in tanti se ne stanno accorgendo in questo periodo”.



