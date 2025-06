Chiara Maci pubblica il suo primo romanzo: la particolare storia della sua famiglia

Chiara Maci, food blogger e noto volto di programmi come Cortesie per gli ospiti e Cuochi e fiamme, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in occasione dell’uscita del suo primo romanzo, “Quelle due”. La storia narrata nel libro non è autobiografica, ma prende ispirazione da esperienze reali vissute da tante donne. Difatti, la protagonista, Adele, è una madre single che cerca di bilanciare carriera e famiglia, mentre lotta con la sensazione costante di inadeguatezza. Un ritratto che Maci conosce bene: “La sindrome della brava bambina esiste“, ha detto, sottolineando quanto le donne siano ancora oggi costrette a giustificarsi se lavorano troppo o se scelgono strade non convenzionali.

Anticipazioni Imma Tataranni 2 prossima puntata 6 luglio 2025/ Ippazio si innamora di Jessica

Nel rapporto tra Adele e sua figlia Mia, Chiara racconta quel tipo di amore profondo che nasce quando si è solo in due, mamma e figlia, e ci si sostiene a vicenda. “Quando cresci un figlio da sola, ci si prende cura l’uno dell’altro“, ha spiegato. Una frase che riflette anche la sua esperienza personale. Difatti, la food blogger ha avuto Bianca nel 2014, da una relazione di cui ha sempre preferito non parlare, e, Andrea, nel 2018. Di Bianca dice che è una bambina molto sensibile, attenta a lei, capace di starle vicino nei momenti più complicati. Non a caso, durante le presentazioni del suo libro, sono tante le donne che le si avvicinano per ringraziarla, poiché si sono sentite capite e meno sole.

Il volo, Piero Barone ha una fidanzata?/ Dal retroscena sulla "verginità persa dietro un cespuglio" ai gossip

Chiara Maci parla della sua particolare famiglia: cos’ha detto

Un momento che Chiara Maci ricorda con particolare commozione è quello in cui ha ricevuto una lettera ufficiale dal comune di Milano, indirizzata semplicemente a “la famiglia Maci“. Un dettaglio all’apparenza banale, ma che per lei ha avuto un peso enorme. “Ho pianto tutto il pomeriggio. Nessuno ci aveva mai chiamate famiglia, Eravamo io e Bianca, ma da quel giorno, eravamo famiglia“, ha detto. Un racconto che racchiude bene ciò che Chiara vuole trasmettere: la famiglia non ha una sola forma, e anche due persone possono esserlo a tutti gli effetti.

Roberto Ciufoli, l'amore con Theodora Bugel: "L'ho presa per sfinimento"/ Papà di due figli

Inoltre, la food blogger ha anche parlato delle difficoltà che vivono molte mamme single, dato che, in Italia, essere madre da sola è ancora visto come qualcosa di “anomalo”. Difatti, mancano aiuti concreti, c’è tanta burocrazia e spesso pesa molto il giudizio degli altri. “Non c’è ancora parità: un uomo può diventare padre quando vuole, per una donna è molto più complicato”, ha detto. Infine, si è soffermata su un altro tema importante, ovvero l’educazione dei figli maschi. Per lei, infatti, è fondamentale crescere Andrea con il senso del rispetto e della consapevolezza verso le donne.