Chiara Maci/ “La cucina? Spesso mi sono sentita valere niente, poi…”

Nuova puntata di Bake off Italia 2020 e nuovo ospite speciale per gli aspiranti pasticceri rimasti in gara. Sotto al tendone sta per arrivare Chiara Maci, nota e apprezzata food blogger che con le sue ricette semplici e genuine riesce a conquistare ogni giorno nuovi follower. Non è stato però facile arrivare a questi livelli. La stessa Maci ha raccontato, in un’intervista per Vanity Fair, di aver vissuto momenti difficili. “Nella mia esperienza personale mi è capitato di non sentirmi rispettata al lavoro, pezzi di vita che non dimentichi facilmente. – ha raccontato – Mi sono sentita di non valere niente, di non avere ancora le competenze per potermi affermare.”

Chiara Maci: “Oggi mi sento di stimolare i ragazzi che lavorano con me”

Decidere di cambiare del tutto vita, dare una svolta alla sua carriera, non sè stato facile. Chiara Maci infatti racconta che: “Lavoravo in azienda, non avevo orari, facevo la gavetta, ricordo figure a capo, più spesso maschili, mancare di rispetto agli altri e anche alle donne sopra di me. Ricordo di essermi licenziata perché vedevo sempre la mia capa lavorare come una matta e non crescere mai. Era sempre ferma da anni. Ecco perché oggi, mi sento di stimolare i ragazzi e le ragazze che lavorano con me a crescere, per se stessi. È questo il primo passo verso il rispetto”, ha poi concluso.



