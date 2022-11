Chiara Maggenti, chi è la moglie di Damiano Carrara e perché lui è assente a Bake Off Italia/ Le nozze…

Perché Damiano Carrara è assente a Bake Off Italia 2022 oggi 4 novembre?

La puntata di Bake Off Italia 2022 del 4 novembre 2022 su Real Time sarà dedicata all’amore. Quale tema più adatto per il giorno delle nozze di Damiano Carrara. Arrivati alla terza prova degli aspiranti pasticceri, Benedetta Parodi farà infatti notare sotto il tendone l’assenza di uno dei tre giudici: proprio Damiano Carrara. Il motivo di questa assenza è dovuto al fatto che il giorno di quella registrazione, Damiano era impegnato a sposarsi!

Ricordiamo infatti che Bake Off Italia è un programma registrato che va in onda in TV sempre qualche mese dopo la fine delle registrazioni che avvengono in estate. Damiano Carrara si è infatti sposato il 9 luglio di quest’anno e non ha dunque potuto essere sotto il tendone di Bake Off per giudicare le pietanze dei concorrenti. Ma chi è la moglie dell’affascinante giudice pasticcere?

Chi è Chiara Maggenti, la moglie di Damiano Carrara

Si chiama Chiara Maggenti la moglie di Damiano Carrara ed è la general manager della sua società ‘Atelier Damiano Carrara’. I due si sono sposati lo scorso 9 luglio in una chiesa del centro di Lucca, poi i festeggiamenti sono proseguiti in una magica location nel comune di Buti, in provincia di Pisa, in Toscana. La coppia ha scelto come location una bellissima villa nell’antico borgo Valle di Badia, un vero e proprio luogo incantato. L’intera celebrazione è stata gestita e organizzata dalla sua società, che si è dunque occupata di ogni minimo dettaglio del loro giorno più romantico.

