Chiara Maggenti, chi è la moglie di Damiano Carrara/ Il finalista di Pechino Express 2024 presto sarà papà

Chiara Maggenti, chi è la moglie di Damiano Carrara: il matrimonio nel 2022

Damiano Carrara è uno dei finalisti di Pechino Express 2024, al fianco del fratello Massimiliano nel team “I Pasticceri”. Oltre alla sua lunga carriera in televisione nei più illustri programmi di cucina, da Cake Star a Bake Off Italia, il noto pastry chef negli ultimi anni si è sbottonato anche sulla sua riservatissima vita privata. Damiano Carrara è infatti sposato con la moglie Chiara Maggenti, alla quale è sentimentalmente legata dal 2018 dopo essersi conosciuti casualmente in un locale di Lucca, città natale del pasticcere e dove tuttora vivono.

Le Amiche vincono Pechino Express 2024?/ Maddalena e Barbara tra le "grandi favorite" di questa edizione...

Dopo alcuni anni la coppia ha deciso di coronare il proprio amore con il passo più importante: il matrimonio, celebrato nel luglio 2022 presso la chiesa di San Frediano a Lucca. Dopo la celebrazione della cerimonia, la coppia e tutti gli invitati si sono spostati a Pisa dove ha avuto luogo il ricevimento, svoltosi nell’antico e meraviglioso borgo Valle di Badia. Un traguardo per loro importantissimo e celebrato dopo una serie di rinvii: la coppia è felicemente sposata e, ora, Chiara è anche la principale fan del suo Damiano in tv, nella finalissima di Pechino Express 2024 di questa sera.

Chi è Guglielmo Vicario, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi/ Lei: “E’ un bravo ragazzo, ma…”

Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggenti aspettano un bebè: “Saremo in 3!“

Ma per Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono in arrivo altre sorprese nella loro splendida vita di coppia. Dopo aver celebrato il matrimonio, i due sono ora pronti a diventare per la prima volta genitori: Chiara, infatti, è in attesa del loro primo bebè. L’annuncio in forma pubblica è arrivato lo scorso febbraio da parte dello stesso pasticcere a È sempre mezzogiorno, programma culinario di Rai 1 di cui è spesso ospite.

In quell’occasione aveva comunicato ad Antonella Clerici e a tutto il suo pubblico la lieta notizia, con un velo di commozione: “Devo dirti una cosa bellissima e mi viene già da piangere: Chiara aspetta un bimbo o una bimba e quindi saremo in tre. Divento papà!“.

Pechino Express 2024, finale/ Diretta e vincitori: ultima tappa in Sri Lanka

© RIPRODUZIONE RISERVATA