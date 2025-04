Si chiama Chiara Maggenti, la moglie di Damiano Carrara, il pasticcere e conduttore televisivo conosciuto dal grande pubblico per essere giudice di Bake Off Italia. Un grande amore quello nato tra i due che recentemente sono diventati anche genitori per la prima volta della piccola Dafne. La nascita di un figlio ti cambia la vita e così è stato anche per Damiano Carrara che, dalle pagine del settimanale Oggi, ha dichiarato: “sarò il papà che aiuta la mamma, ma poi sarò genitore e cercherò di insegnarle i valori che hanno trasmesso a me i miei genitori”. Proprio sui social la coppia ha annunciato la nascita della loro piccola con tanto di video e un messaggio: “oggi si apre la porta del nostro futuro insieme piccolo amore, andiamo a casa ed iniziamo la nostra nuova vita con te”.

Poi Chiara e Damiano hanno ringraziato i fan e il pubblico, ma anche tutto il personale medico e non del reparto maternità, ostetricia e neonatologia dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa e il medico Doc Mannella Paolo che li ha seguiti. Infine una dedica d’amore alla piccola Dafne: “siamo innamorati pazzi di lei”.

Damiano Carrara: “mia moglie Chiara Maggenti è super creativa”

Non solo marito e moglie, visto che Chiara Maggenti e Damiano Carrara sono anche colleghi di lavoro visto che condividono un progetto di coppia importante. Si tratta dell’Atelier che Damiano Carrara ha lanciato a Lucca dove Chiara si occupa della parte creativa. “E’ super creativa e una lavoratrice instancabile” – ha detto il giudice di Bake Off Italia precisando – “durante la pandemia da Covid-19 abbiamo messo giù le idee insieme: lei alla parte estetica, io al laboratorio”. Lavorare insieme non è sempre facile, ma oggi la coppia ha trovato un equilibrio come ha rivelato il pasticcere chef: “Chiara si occupa della parte gestionale, dagli orari di lavoro ai dipendenti, mentre io del laboratorio”.

Due ruoli ben distinti e separati in azienda quelli di Damiano e Chiara che spesso non si incrociano neppure sul posto di lavoro, anche se lo chef ha confessato uno dei punti a favore: “è bello poter contare sempre uno sull’altra portando così avanti il nostro prefetto di vita”.