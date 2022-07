Chiara Maggenti, moglie di Damiano Carrara/ Il matrimonio rinviato più volte per…

Chiara Maggenti, moglie di Damiano Carrara e manager della sua rinomata pasticceria

Chiara Maggenti è la moglie del famoso pasticcere Damiano Carrara, nonché protagonista del documentario riguardante le loro nozze. Oggi, venerdì 29 luglio, vivremo tutte le emozioni del loro giorno magico, scoprendo qualcosa in più sulla dolce metà del conduttore. Fino a che la relazione con Carrara non è diventata pubblica, infatti, si sapeva poco o nulla di lei. Tuttora non sono moltissime le informazioni sul suo conto, questo perché prima del documentario, Damiano e Chiara avevano deciso di tenere la propria relazione al riparo dei riflettori. Ad ogni modo sul conto della Maggenti sappiamo che non fa parte del mondo dello spettacolo ma è General Manager dell’Atelier Damiano Carrara, pasticceria ormai rinomata aperta dal pastry chef proprio a Lucca.

Chiara Maggenti, il matrimonio con Damiano un giorno indimenticabile

Come dicevamo, fino a non molto tempo fa, il nome di Chiara Maggenti era sconosciuto ai più. Adesso però, anche lei, è andata incontro ad una popolarità importante. Il giorno del matrimonio con Damiano rappresenta il passo più importante della sua vita sentimentale e trasformarlo in un documentario è stato evidentemente un arricchimento per la coppia. D’altronde sia Chiara che Damiano ci tenevano moltissimo a rendere immortale un giorno così speciale. Forse perché, causa pandemia, il matrimonio era già stato rinviato diverse volte. Non solo: a causa di un incidente domestico di cui Chiara è stata vittima, le nozze erano state spostate ancora. Adesso però i rinvii fanno parte del passato. Il sì è arrivato e i fan della coppia sono pronti a viverlo da cima a fondo su Real Time.

