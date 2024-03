Chiara Martegiani: “L’endometriosi malattia invalidante”/ “Valerio Mastrandrea? Io l’uomo di casa”

Chiara Martegiani, sceneggiatrice e attrice italiana della serie Antonia, ospite di Uno Mattina per parlare della sua malattia, l’endometriosi, di cui la stessa ne parla proprio nella serie tv: “Questa serie l’ho ideata io, ho deciso di parlare di questa malattia, quando mi è stata diagnostica l’endometriosi non sapevo minimamente cosa fosse. Facendo una ricerca ho scoperto che è una malattia molto diffusa fra le donne, 3 milioni ne soffrono, ed ho pensato che fosse un’occasione per parlarne”.

E ancora: “Come mi sono accorta di avere l’endometriosi? Con una semplice visita anche se non sapevo lo stadio della malattia, sono passati due anni, ho cercato di avere un figlio e non riuscivo e sono andata da una ginecologica specializzata ed ho capito in quale stadio fossi e che la mia situazione non fosse facile. Alla fine sono riuscita ad avere un figlio ma ciò che do come consiglio è che una volta che si hanno dei sintomi bisogna andare a fare una visita”. Nella serie Antonia Chiara Martegiani: “Racconta un personaggio che ha questa malattia e che fa una vita molto difficile perchè è invalidante. I sintomi sono un ciclo molto doloroso, dolori durante l’evoluzione e durante i rapporti sessuali, bisogna stare a casa e prendere dei medicinali”.

CHIARA MARTEGIANI: “L’IDEA DI ANTONIA NATA PER CASO…”

L’idea di Antonia: “E’ nata un po’ in casa, mi sono confrontata con il mio compagno Valerio Mastandrea, poi lui è entrato un po’ più avanti nel progetto, è stato molto utile per la costruzione dei personaggi maschili e poi lui è il compagno di Antonia, Manfredi. Sotto certi aspetti è molto simile a Valerio per altri è all’opposto, come ad esempio il fatto che lui non aggiusti mai nulla in casa, sono io l’uomo di casa”. Giorgia Soleri è un altro personaggio famoso che soffre di Endometriosi: “Le è piaciuta molto la serie e si è ritrovata, è stato molto positivo”.

Chiara Martegiani ha spiegato di aver iniziato un percorso di psicoterapia quando ha scoperto la malattia: “E’ stato terapeutico. Poi aver fatto qualcosa per le donne è importante, spero che le donne si possano riconoscere in Antonia, può essere utile per chi non sa di avere ancora questa malattia, trovare cose in comune. Ora mi sono confidata con molte donne, ma all’inizio era difficile perchè non sapevo con chi parlarne, se ne parla poco”, ha concluso.











