Chiara Mercuri scomparsa da Ostia/ La cugina “Temiamo sia vittima di un raggiro”

La trasmissione Chi l’ha visto torna ad occuparsi di una vicenda dai contorni a dir poco misteriosi, che ha a che fare con un caso di scomparsa. La protagonista è Chiara Mercuri, donna 46enne scomparsa da Ostia il 14 gennaio scorso. Prima di far perdere le tracce Chiara era andata a vivere in albergo dopo che qualcuno aveva letteralmente svuotato il suo appartamento. Oltre a lei sono spariti anche i suoi amatissimi cagnolini. Sono stati i parenti, fortemente preoccupati, a muoversi con regolare denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine, appellandosi anche alla trasmissione di Rai3.

Dopo gli appelli della famiglia, al programma di Federica Sciarelli era giunto anche quello da parte di un amico della 46enne, vista per l’ultima volta in un hotel sul Lungomare Toscanelli, dove soggiornava dopo il furto subìto nella propria abitazione. Oltre a lei non si trovano neppure i tre cani di razza Chihuahua, Totò, Molly e Marcellino dai quali Chiara non si separava davvero mai.

La misteriosa scomparsa di Chiara Mercuri

Nella casa ormai svuotata di Chiara Mercuri, è riuscito ad entrare una settimana fa anche l’inviato della trasmissione Chi l’ha visto. Nell’abitazione non c’è più niente, neppure un mobile. Ma chi ha portato via tutto come se fosse un normale trasloco? “C’erano due uomini e una signora con un camion bianco”, ha spiegato una vicina. La casa è completamente svuotata; non solo i mobili ma anche i documenti, i quadri, tutto. Come se qualcuno avesse voluto cancellare la vita della donna.

A parlare ai microfoni di Chi l’ha visto era stata la cugina Cristina, la quale aveva detto: “La cosa importante è che l’attenzione rimanga alta perché ormai è passato praticamente un mese dalla scomparsa di Chiara e questo per noi è fortemente allarmante”. Rispetto ai cagnolini, un dirigente delle guardine zoofile di una associazione ha personalmente eseguito delle ricerche per verificare l’esistenza dei microchip, “tutti e tre i cagnolini risultano microchippati e attualmente risultano ancora intestati a Chiara”, ha spiegato. Tuttavia non vi è la certezza che siano con lei. La 46enne non ha un lavoro ma è benestante e abita a Ostia da sola. Ogni giorno ordinava dei prodotti online che andava a ritirare dal fruttivendolo sotto casa. Alla donna arrivavano 3-4 pacchi al giorno, ma all’improvviso qualcosa nella sua vita è cambiato. “Ci sono tante ipotesi”, ha commentato la cugina, “la migliore è che Chiara sia voluta sparire per problematiche sue ma purtroppo potrebbe essere raggirata da altre persone, potrebbe essere stata plagiata”. E’ questa la paura della sua famiglia. Prima di sparire Chiara ha tagliato i capelli e cambiato il colore ma nessuno dei parrucchieri di Ostia l’avrebbe mai vista. A renderla riconoscibile sono tuttavia i due tatuaggi sulle mani a forma di stella. “Noi supponiamo che possa esserci un raggiro in tutto questo. Segnalate se anche voi siete stati vittime di una scomparsa di animali, oggetti, mobili”, ha concluso preoccupata la cugina.

