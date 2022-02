Chiara Mercuri scomparsa da Ostia/ Spariti i suoi 3 cani e casa svaligiata: è giallo

Che fine ha fatto Chiara Mercuri? Sarà la trasmissione Chi l’ha visto, in onda nella prima serata di Raitre di oggi 16 febbraio a fare chiarezza sul giallo della donna scomparsa da Ostia il 14 gennaio scorso. Da oltre un mese della 46enne non si hanno più notizie e cresce sempre di più l’ansia dei suoi familiari che nelle passate settimane si erano rivolti proprio al programma di Federica Sciarelli per chiedere aiuto e lanciare il loro appello disperato. Attorno alla sua scomparsa, come aveva riportato Fanpage.it, ci sarebbero ancora molti lati oscuri. Le circostanze che avrebbero portato a far allontanare la donna non sono del tutto chiare.

La Mercuri si sarebbe allontanata dall’hotel Ping Pong sul lungomare Toscanelli di Ostia dove era ospite dallo scorso primo gennaio. Secondo i suoi parenti, è possibile che proprio il suo soggiorno possa essere in qualche modo connesso alla sparizione misteriosa. A sparire non è stata solo la donna ma anche i suoi amati tre cani di razza Chihuahua, Totò, Molly e Marcellino dai quali non si separava mai..

Chiara Mercuri scomparsa da Ostia: cresce l’ansia

A rendere il giallo attorno alla scomparsa di Chiara Mercuri ancora più inquietante sarebbe anche un altro aspetto. Oltre alla sparizione dei suoi amati tre cagnolini, poco prima di far perdere le sue tracce la donna era stata vittima di un furto nella sua abitazione. Pare infatti che prima che potesse sparire nel nulla la sua casa sia stata completamente svuotata.

Stando a quanto emerso, tre persone sarebbero entrate all’interno della sua abitazione in corso Duca di Genova ed avrebbero portato via tutto ciò che vi era al suo interno, compreso il letto. Per questo era stata sistemata nell’hotel dalla quale sarebbe poi sparita nel nulla. La cugina Cristina, tramite Chi l’ha visto, aveva mandato il suo personale appello: “Chiara, se ci stai ascoltando. Io, tutta la tua famiglia e tuo fratello siamo estremamente preoccupati. Mandaci un segnale, un contatto, chiama tuo fratello”. Da allora però non sarebbero giunti segnali da parte della 46enne. La cugina si era detta molto preoccupata descrivendo Chiara come una persona particolarmente vulnerabile e che potrebbe mettersi in situazioni “a rischio”.

