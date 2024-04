Chiara Milani, chi è moglie di Mauro Racanati (Riccardo Un posto al sole)/ “Quando si ama ci si protegge””

Mauro Racanati, chi è la moglie Chiara Milani: età e curiosità sull’attrice

Nella puntata di oggi de La volta buona sarà ospite Mauro Racanati, giovane attore noto soprattutto per impersonare il personaggio di Riccardo in Un posto al sole. Sulla carriera dell’attore si sa che ha iniziato sin da giovanissimo ed ha partecipato, con ruoli più o meno importanti, in molte fiction di successo. Tuttavia in molti si chiedono chi è la moglie di Mauro Racanati (Riccardo di Un posto al sole), Chiara Milani?

Chiara Milani, moglie di Mauro Racanati è nata nel 1989, ha dunque 35 anni. Non si hanno altre informazioni sulla sua vita privata mentre qualcosa in più si consosce sulla sua carriera. Come il marito anche lei è attrice. Ha iniziato a calcare i set cinematografici da molto giovane e nel 2007 è arrivato il suo primo e vero ruolo. Uno spartiacque molto importante nella sua carriera, però, è la partecipazione nel film pluripremiato da critica e pubblico Perfetti Sconosciuti. Ha preso parte anche a Nero a Meta con protagonista Claudio Amendola e la regia di Marco Pontecorvo e al film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese Come un gatto in tangenziale.

Chiara Milani, moglie di Mauro Racanati: sposati nel 2023 ed il teneri messaggi sui social

Mauro Recanati e la moglie Chiara Milani si sono conosciuti da adolescenti e dopo tanti anni di fidanzamento hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi l’11 settembre 2023 nella splendida location della Masseria San Michele di Martina Franca. Sull’Instagram dell’attore di Riccardo Crovi in Un posto al sole non mancano romantici post di dediche d’amore alla moglie: “L’impresa eccezionale , dammi retta, e’ essere normale. Quando si ama e’ così: Ci si vuole proteggere dalle paure e dalle ipocondrie, e certe volte , si può sbagliare anche.

Staremo a vedere.”

Mentre in un altro ha scritto: “Ci hanno detto di girarci a guardare tutto l’amore che abbiamo saputo costruire intorno a noi. Lo abbiamo fatto. E siamo stati travolti da una bellezza che non si può dire. Si può solo fare. I legami, Solo questo conta. Ci scoppia il cuore. Grazie famiglia. Grazie amici. Siamo stati proprio bravi.”











