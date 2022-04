Chiara Morali incontra la sorella Elena a La Pupa e il Secchione/ “Sei una guerriera”

Sorpresa per Elena Morali durante la semifinale de La Pupa e il Secchione show. Per la pupa c’è sua sorella Chiara, che ha deciso di scriverle una bellissima lettera. Questa recita: “Forse ti farà strano sentire quello che sto per dirti perché non siamo abituati in famiglia a complimentarci troppo con gli altri, ma ora voglio dirti liberamente ciò che sempre più mi appare evidente. Ti ho sempre considerata un riferimento per me, abbiamo vissuto momenti di grande ilarità insieme e di divertimento folle.”

Elena Morali abbraccia la sorella Chiara a La Pupa e il Secchione show

Nella sua lettera, Chiara prosegue: “Hai sempre lottato per raggiungere i tuoi obiettivi, senza mai chiedere aiuto a nessuno. A volte ti sei fermata giusto un momento per riprendere fiato ed energie ma non ti sei mai arresa, ti sei rialzata e, con la fierezza di un’eroina instancabile, ti sei rimboccata le maniche per perseguire il tuo prossimo obiettivo. Credo che tu stia facendo in generale un ottimo percorso, mi auguro che tu possa continuare a migliorarti sempre.” Elena Morali è in lacrime per le parole della sorella che, poco dopo, entra in studio e abbraccia con foga la sorella, conquistando l’applauso commosso del pubblico presente in studio.

