Chiara Morali “Mia sorella Elena plagiata da Favoloso”/ “Sono preoccupata, deperita”

Elena Morali e il rapporto con Luigi Mario Favoloso tornano ad essere oggetto di discussione nel salotto di Pomeriggio 5. Questa volta Barbara D’Urso ha un ospite d’eccezione: Chiara, la sorella di Elena Morali. È stata proprio lei a rilasciare, di recente, un’intervista al settimanale Nuovo nella quale palesava tutte le sue preoccupazioni sul rapporto tra sua sorella e Favoloso. In particolare, sottolineando un cambiamento di Elena, totalmente plagiata dal fidanzato.

“Un rapporto malato”, così l’ha definito nel corso dell’intervista. Un pensiero che chiara ribadisce e motiva nel corso della sua prima ospitata televisiva nel noto salotto di Canale 5. “Io e mia sorella siamo sempre state differenti nello stile di vita come nel carattere e nelle scelte soprattutto. – ha subito spiegato la ragazza, per poi aggiungere – Io ho sempre cercato di farla ragionare, soprattutto nell’ultimo periodo ma ovviamente lei ha le sue idee.”

Chiara Morali preoccupata per sua sorella Elena: “La vedi anche deperita”

Quando Barbara D’Urso le ha però chiesto cosa le preoccupasse realmente del rapporto tra sua sorella Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, Chiara ha dichiarato: “Io la vedo cambiata da Luigi Mario Favoloso, sono preoccupata perché la vedo condizionata fortemente e, soprattutto, la vedo un po’ deperita. Quest’ultimo anno lei è andata a convivere fin da subito.” Chiara tiene però a precisare che “Il mio ovviamente è un intervento a tutela di mia sorella, le voglio bene. – infine un parere – Sulla scelta di mettere le telecamere in Casa, discutibilissima e non mi permetto di entrare nel merito. Dico solo che in un rapporto la fiducia è alla base, se manca quella diventa un problema.”



