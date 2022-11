Chiara Nasti attaccata sui social “pseudo madre”/ “Figli frutto di scelte economiche”, la secca replica

Chiara Nasti a casa dopo il parto: “pseudo madre”

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori del piccolo Thiago lo scorso 16 novembre. L’influencer napoletana è stata molto criticata durante la sua gravidanza, ma nonostante tutto lei ha continuato a condividere con i suoi follower l’attesa del primo figlio fino alla sua nascita, raccontato su Instagram con foto e video. Anche il ritorno a casa dopo il parto è stato un momento che Chiara Nati ha condiviso sui social, ma anche in questa occasione non sono mancare critiche e commenti cattivi.

Tra i vari insulti che Chiara Nasti ha ricevuto, ne ha condiviso uno tra le storie di Instagram: “Una madre vera si cresce i figli… non ha filippini per casa che le fanno tutto, si alza la notte per accudire il figlio, lo cresce lei!”. E continua: “Tutte queste pseudo madri (madri a metà) fanno questi bambini frutto di accurate scelte economiche. In primis per farsi mantenere non da operai ma da calciatori o personaggi famosi pieni di denaro. Secondo motivo per monetizzare su queste povere creature che terranno in braccio giusto il tempo di una foto”. L’utente conclude così: “Mai dire che sono delle vere madri perché vi assicuro che non fanno niente di quello che solitamente fa una madre”.

Chiara Nasti risponde agli hater:”Ma tutta sta cattiveria da dove vi esce?”

Chiara Nasti non ha perso l’occasione per rispondere a questo commento, rispondendo così a molti altri hater: “Ma tutta sta cattiveria da dove vi esce? A volte mi vergogno io per voi, sembra sappiate tutto di tutti. Ci sono persone più fortunate, sicuramente, ma perché queste cose ti fanno meno mamma? A volte la gente mi chiede come faccio io a sopportare tutto ciò ma la verità è che tutto ciò che viene scritto è il contrario di quello che sono e proprio per questo che io l’ho sempre associato a invidia e frustrazione”. L’influencer napoletana ha poi aggiunto: “Come si può pensare di mettere al mondo figli per fama e soldi? Sicuramente ci sono nel mondo persone così ma non è mai stato il mio obiettivo di vita considerando che sono indipendente da tipo dieci anni. Comunque vi auguro la mia stessa felicità, potreste anche impazzire”. Poi ha pubblicato delle foto di Thiago e del neo papà Mattia Zaccagni.

