Chiara Nasti choc: “Parto cesareo, dieci ore di sofferenza”/ “Battiti scendevano e..”

Chiara Nasti, parto difficile e doloroso: “Dieci ore di sofferenza, mi sto riprendendo solo ora”

Chiara Nasti a cuore aperto coi suoi fan sui social. L’influencer partenopea racconta a pochi giorni dal parto la scelta ‘obbligata’ del parto cesareo. “E’ stata dura”, ha commentato Lady Zaccagni, ma adesso la gioia di poter coccolare il suo piccolo Thiago ripaga tutta la sofferenza e il dolore del parto, che ancora si fa sentire fastidiosamente. La fotomodella ha infatti spiegato di aver vissuto un parto complicato, anche se in queste ultime ore si sta riprendendo e soprattutto si sente molto felice.

“Mi sto riprendendo dal parto proprio perché ho avuto un cesareo e non perché io l’abbia scelto. Sono stata costretta a farlo perché dopo 10 ore di travaglio e tra la sofferenza e i battiti che scendevano per non rischiare mi hanno fatto un cesareo”, ha dichiarato commossa e un po’ amareggiata Chiara Nasti. I follower, naturalmente, non si sono tirati indietro dal farle sentire il proprio apporto e le hanno mandato messaggi affettuosi e attestati di stima.

“L’importante che stia bene lui… io ci sono rimasta un po’ male perché mi sono sforzata tanto per provare ad avere un parto naturale ma non ci sono riuscita. Però va bene così, l’importante è che lui stia bene”, ha continuato Chiara Nasti ricostruendo quanto accaduto in sala parto. Diversi utenti si sono complimentati con lei per la sua bellezza, ma la compagna di Zaccagni ha ribadito di non sentirsi in piena forma e di essere scalpitante all’idea di riprendere i suoi allenamenti.

"Mah… io in realtà mi sento ancora incinta di quattro mesi e ho ancora la pancia… penso sia normale ma non vedo l'ora di riprendere i miei allenamenti", le sue parole sui social in risposta ad un fan. Non sono mancate chiaramente le critiche per Chiara Nasti, spesso divisiva sul web, qualsiasi cosa faccia o dica. Infatti diversi internauti non hanno apprezzato la sua testimonianza e come al solito non hanno perso occasione per punzecchiarla. Adesso però Lady Zaccagni ignora le critiche; giustamente vuole solo godersi il momento magico con il nuovo arrivato in famiglia. Dopo aver vissuto una settimana difficile e dolorante, arriva la tenera fase delle coccole per il piccolo Thiago. Così i fan della coppia formata da Nasti e Zaccagni sognano ad occhi aperti.











