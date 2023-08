Chiara Nasti choc sugli hater/ “Ho ansie e un miliardo di paura, a volte vado in crisi totalmente”

Chiara Nasti racconta come vive le critiche degli hater

Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago pochi mesi fa, ma è stata spesso al centro di polemiche social. Gli hater non ci sono andati per il leggero con l’influencer tanto che la stessa Nasti, sui social, ha affermato: “Ho ansie e un miliardo di paura a volte vado in crisi totalmente (disperazione, pianti) e penso di non essere una brava mamma. ”

La moglie di Mattia Zaccagni è stata spesso criticata nel suo essere mamma: “Ho tutti dietro che mi ricordano che sono bravissima invece nel farlo. A volte sì… non nego che mi manca un casino la spensieratezza che avevo prima ma poi ci sono quei momenti a fine giornata dove dorme beatamente al mio fianco e penso che non potevo fare scelta migliore. Provo un amore incondizionato per il mio bambino. L’unico momento in cui sono spensierata è quando sta con la mia mamma ” ha affermato l’influencer.

Chiara Nasti accusata di non essere una brava madre: la replica

Chiara Nasti, giorni fa, è stata attaccata sui social per non essere una brava madre. L’influencer ha replicato con una storia Instagram, svelando di prendere i social alla “leggera”.

“A volte penso che se ci fossero altre ragazze al mio posto (proprio perchè a volte anche io ho momenti di sconforto) non saprei come potrebbero reagire. Io ho sempre preso tutto nel modo migliore e più leggero che ci possa essere, ridendoci su leggendoli con i miei amici, per fortuna. Diciamo che ho sempre preso tutto come un gioco. Per me i social sono un gioco vero e proprio e credo debba essere un passatempo per tutti e tutto, dovrebbe essere più limitato”.

