Chiara Nasti: é bufera per le foto social delle borse/ “Cosa sconvolgente sono gli uomini…”

Chiara Nasti, nel mezzo della bufera social: c’entra una borsa griffata

Chiara Nasti torna al centro del gossip, nel mezzo di uno sfogo social inaspettato sul conflitto mediatico tra i sessi, al confine tra gli uomini dai “coming-out top secret” e le donne haters. E il tutto accade per una borsa griffata. “Uomini che fingono di essere etero e scaricano la frustrazione sulle donne”, si legge tra le righe della sentenza critica che colei che si direbbe essere una tra le influencer più discusse nel web, tra le webstar made in Italy, rilascia a caldo, sulla scia di una polemica concernente il feed dei suoi post pubblicati via social.

Can Yaman, fan preoccupati per l’assenza in tv/ Rinviato l’ultimo film dell’attore

Chiara Nasti si sfoga contro gli uomini e le donne, in particolare una compagine dei primi, che la criticano a mezzo social, per via di una foto pubblicata insieme al compagno. L’influencer è tacciata di opulenza, ossia di sfoggiare con fierezza il suo stato di benessere mostrando la borsa griffata in primo piano. Questo, in uno scatto dove l’amore passerebbe in secondo piano dopo il lavoro, per l’accusa ai danni della giovane mamma e moglie webstar. “Perché fare il commento dicendo ‘sei tutta finta’, ‘ostenti le borse’? Dovete scaricare la vostra frustrazione sulle donne”, é parte integrante della secca replica di Chiara Nasti alla compagine di internauti avversi al feed di fine anno 2023, finito virale nel web.

Uomini e donne, Mario Cusitore deluso dalla tronista Ida Platano?/ "Si ritorna freddi. I sentimenti..."

La replica alla polemica social

Insomma, sembra proprio che il post di Natale 2023, che immortala la bionda star insieme al marito Mattia Zaccagni, non sia fortunato, almeno non per ciò che concerne il feedback degli uomini internauti. “Non si vede bene la borsa”-si legge tra i messaggi non troppo sibillinamente critici degli internauti a margine del post oggetto della polemica web in corso-;”In primo piano quello che per lei conta davvero, la borsa firmata”; “C’è tanta Chanel in questo amore”. Da qui, quindi, la replica di Chiara Nasti, non si fa attendere tra le Instagram stories: “Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due c****ni, ormai mi hanno annoiata pure le borse ) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto?”.

Alex Belli: il Natale 2023 é con Delia Duran e senza Soleil Sorge/I presenti e gli assenti di Grande fratello

Poi l’influencer dai cachet stellari prosegue nella replica, con una frecciatina che si estende anche alle donne tra gli haters: “Ma cosa più sconvolgente sono gli “uomini” (chiamiamoli così va) perché si ossessionato da ste Chanel/Hermes? Siamo nel 2024 quasi potete metterle anche voi se tanto vi piacciono e io non credo che un uomo sano la prima cosa che gli passi in mente è porre l’attenzione sulla mia borsa tutte le volte. -E ancora, il messaggio prosegue-.Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge, sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare”.

Nel frattempo, intanto, tra le altre web influencer del momento prosegue il silenzio social di Chiara Ferragni dopo il caso Balocco e Dolci Preziosi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA