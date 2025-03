Dalle vetrine social si sono sempre mostrati più uniti che mai, gioiosi nel mettere in evidenza la complicità di coppia ma anche la bellezza della famiglia costruita insieme; stiamo parlando di Chiara Nasti e suo marito Mattia Zaccagni; con il calciatore attualmente alla Lazio ha dato alla luce due figli, Thiago e Dea, e spesso proprio sul web ama raccontare le attività quotidiane sia con il consorte che con i due piccoli di casa. Eppure, proprio in rete rimbalzano dubbi e teorie a proposito della stabilità di coppia: Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni sono in crisi? Questo l’interrogativo che spaventa i fan della coppia ma che pare avere già una risposta definitiva e che allontana ogni dubbio in merito.

Ma da dove partono i rumor a proposito di una possibile crisi tra Chiara Nasti e suo marito Mattia Zaccagni? Alcuni utenti avrebbero segnalato come ‘preoccupanti’ alcuni presunti indizi; dalle foto da sola in assenza del calciatore allo sguardo malinconico che, secondo alcuni, sarebbe emerso dagli ultimi contenuti postati sui social dall’influencer. Inoltre, un messaggio di sostegno da parte di un amico – pubblicato sui social proprio da Chiara Nasti – avrebbe alimentato in maniera poderosa i timori di una possibile crisi.

Chiara Nasti e la foto sui social che ‘cancella’ i dubbi sulle ruggini con il marito Mattia Zaccagni

“Sei stanca, hai fatto tanti sacrifici e ti senti sola nel gestire tutto…”, inizia così il messaggio di sostegno – come racconta Leggo – di un amico di Chiara Nasti e che ha spaventato i fan a proposito di una possibile crisi con il marito Mattia Zaccagni. Come anticipato, è arrivata una risposta in merito che – seppur implicita – spazza via ogni dubbio a proposito delle presunte ruggini di coppia. Una tenera foto con una didascalia breve ma eloquente: “Ti amo”, nello scatto Chiara Nasti è proprio al fianco di suo marito e il commento di quest’ultimo, che ironizza sul magnesio nella borsa della consorte, mette in evidenza la sintonia tra i due. Insomma, nessun pericolo e allarme rientrato: la coppia viaggia su binari felici.