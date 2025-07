Chiara Nasti e la battaglia con le depressione: "Oggi me ne frego di cosa pensano gli altri"

Chiara Nasti torna a parlare della sua battaglia con la depressione, la giovane influencer e moglie di Mattia Zaccagni è tornata sui social dove ha colto l’occasione per riavvolgere il nastro e raccontare la sfida all’ansia e agli attacchi di panico, un problema purtroppo molto diffuso in particolare tra i più giovani.

“Scoppiare per ogni singola cosa, che mi faceva credere di essere matta”. Troppo tutto, “i bimbi, sola in un’altra città, tutto veloce. Tutto in confusione. c’è chi mi consigliava di prendere psicofarmaci per risolvere immediatamente la cosa, io l’ho fatto per un mese post parto (Dea), ero sfinita e non dormivo mai, mi sentivo così sola emotivamente” ha raccontato l’influencer che ha deciso di mettere mano agli scatoloni dei ricordi, anche quelli più dolorosi, nella speranza che tutto questo possa anche servire da sprono o insegnamento per chi si ritrova nella medesima situazione.

Chiara Nasti e il consiglio degli esperti

La celebre influencer che da anni è sulle scene, ha confidato di aver fatto i conti con una pagina nera della sua vita. Chiara Nasti ha detto a riguardo di aver avuto bisogno dell’aiuto di uno psicologo, al quale si è affidato per riabbracciare la propria vita:

“Sapevo che era la cosa più giusta da fare. Mi attivai dritta come un treno perché avevo il bisogno di ritrovarmi a tutti i costi” ha detto la moglie di Zaccagni sempre nel lungo post affidato ai social. Una nuova vita per Chiara Nasti, che nonostante le difficoltà del passato è riuscita ad andare avanti e a trovare la miglior versione di se stessa. Una rinascita non scontata e che adesso Chiara Nasti ha tutta l’intenzione di godersi dopo aver fatto l’amara scoperta della depressione. “Non mi preoccupo più di cosa pensa la gente” ha detto Chiara Nasti che grazie a questo nuovo diktat è riuscita a ripartire e abbracciare un nuovo modo di vedere e intendere la vita.

