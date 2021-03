Chiara Nasti e mamma Nicolò Zaniolo, lite con paparazzi/ “Siete prepotenti!”

Chiara Nasti e Francesca Costa finiscono in preda ai paparazzi e non gradiscono. Le donne di Nicolò Zaniolo erano in giro per lo shopping in solitaria ed è stato allora che i fotografi le hanno prese di mira per cavalcare l’onda del momento e avere il loro bel servizio ma qualcosa è andato storto e l’ex tronista e la sua futura suocera hanno iniziato ad inveire contro i paparazzi. Proprio sul profilo Instagram della mamma di Nicolò Zaniolo è comparsa una storia in cui mostra un paparazzo che aspettava Francesca e Chiara Nasti in centro fuori dai negozi a quel punto la mamma del giovane calciatore scrive: “Prima scattate e poi vi ponete con prepotenza ? Ma cosa volete? Chi vi chiama?”. Subito dopo è arrivata la foto con tanto di firma in bella vista, ma questa è un’altra storia.

Chiara Nasti e Francesca Costa, lite con paparazzi?

I fan che amano Chiara Nasti e appoggiano il suo rapporto con Nicolò Zaniolo sono felici di sapere che mamma Francesca Costa sia entrata nelle sue grazie e che continui a seguire la giovane nuora anche nello shopping giornaliero. Le due sono state immortalate insieme già qualche giorno fa alle prese con un pranzo lungo il litorale laziale insieme al loro amore Nicolò e un amico e ora eccole pronte a fare shopping insieme, insomma le presentazioni in famiglia sono andate bene, arriveranno davvero i fiori d’arancio per i due giovani? Al momento il calciatore è pronto a concludere il campionato, il resto arriverà.



