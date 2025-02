CHIARA NASTI E MATTIA ZACCAGNI, IL GIALLO DEI FURTI

La colf di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni finisce nei guai: la coppia l’ha denunciata per i furti subiti. Così è scattata un’inchiesta da parte della procura di Roma, ci sono state anche delle perquisizioni. Tutto è cominciato con alcuni post pubblicati dalla colf: mentre il calciatore della Lazio e l’influencer uscivano a cena, lei indossava i loro capi firmati e si faceva delle foto, pubblicando le foto su Facebook e Instagram nella speranza di fare incetta di like.

Chiara Nasti: "Niente vaccino per la pertosse in gravidanza"/ Ira dei medici: "Pericoloso, non è competente"

Sui social sarebbero finite anche foto di gioielli di Nasti e Zaccagni, come un anello con rubino, che era sparito misteriosamente insieme ad altri capi di diverse maison importanti. Il gioco, però, è finito male per la colf, perché la coppia ha scoperto cosa faceva e l’ha licenziata.

Stando alla ricostruzione di Repubblica, la vicenda non si è chiusa così, perché nel frattempo ci sono stati due furti di grande rilievo nella villa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Nello specifico, si sono verificati poco prima e poco dopo il licenziamento.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, la figlia Dea finisce in ospedale: cos'ha e come sta/ "A un problema a..."

LE INDAGINI DOPO LA DENUNCIA DEI FURTI

La coppia ha sospettato della colf, per via di quella storia delle foto. Ma la coppia l’ha denunciata anche perché la collaboratrice gestiva un negozio di abbigliamento di usato come secondo lavoro, quindi hanno sospettato che la refurtiva potesse essere rivenduta. Sono state avviate le indagini e le perquisizioni, nell’abitazione della colf alla periferia di Roma e nel suo negozio, ma non sono stati trovati né gioielli né i capi di marca. Il primo furto risale al luglio scorso e la coppia ha riferito che i beni trafugati avevano un valore complessivo di migliaia di euro, tra gioielli, scarpe e borse, oltre a contanti.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni genitori, è nata la figlia Dea/ "Sono rinata per la seconda volta"

Dopo qualche mese la colf è stata licenziata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, perché avevano scoperto le foto che pubblicava sui social, poi si sono accorti che mancavano altri oggetti e capi firmati. Quindi, hanno sospettato che potesse essere coinvolta nel furto di luglio o in uno successivo. Come evidenziato da Repubblica, l’indagine non ha portato nulla, perché non sono stati trovati oggetti riconducibili a quelli spariti.