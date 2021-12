Chiara Nasti e Mattia Zaccagni fidanzati/ Prima foto insieme: “Non ci avrei…”

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono usciti allo scoperto confermando la storia d’amore che stanno vivendo. L’annuncio è arrivato con una foto. A pubblicare la prima immagine di coppia è stata l’influencer che, sul proprio profilo, ha condiviso la foto che vedete qui in alto. Un sorriso per entrambi e un abbraccio per la prima foto di coppia che ha scatenato i commenti dei followers della Nasti.

Selvaggia Lucarelli vs Chiara Nasti/ “Spaventa follower su vaccino ma non dice che…”

L’influencer ha deciso di ufficializzare la storia dopo mesi. Già dalla scorsa estate, infatti, movimenti social e rumors vari lasciavano pensare ad una storia d’amore tra la Nasti e il calciatore della Lazio. I due, però, nonostante le varie indiscrezioni, hanno preferito mantenere un profilo basso ed ufficializzare la storia solo dopo mesi, sicuri del loro amore.

Chiara Nasti, flirt con Mattia Zaccagni?/ Dopo Zaniolo, avvistata a Verona...

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, le parole della sorella di lei

La prima foto di coppia di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ha scatenato l’entusiasmo dei followers dell’influencer. Migliaia i like, ma anche i commenti. Tra i tanti, tuttavia, spunta soprattutto quello di Angela Nasti. La sorella di Chiara, infatti, ha espresso la propria felicità per il momento magico che sta vivendo la sorella accanto al fidanzato Mattia che, sotto il post, ha lasciato un cuore rosso.

“Eppure non ci avrei scommesso tanto in questa storia, ma siete veramente la coppia più bella e più vera. Ciao cuccioli bellissimi” ha commentato Angela Nasti. Una coppia giovane e innamorata, ma anche complice e ben affiatata che sta proteggendo l’amore da gossip e pettegolezzi.

Chiara e Angela Nasti, scherzo Iene/ Video: crisi d'astinenza senza internet





© RIPRODUZIONE RISERVATA