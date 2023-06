Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi ad un passo dal matrimonio?/ Lei chiude il profilo social e smette…

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi?

Scoppia il gossip intorno a Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, diventati genitori del piccolo Thiago lo scorso novembre e in procinto di convolare a nozze. Al matrimonio dell’influencer e del calciatore manca davvero pochissimo, ma sul web si rincorrono voci su una presunta crisi tra i due ad un passo dal fatidico sì. La data del matrimonio è stata fissata per il 20 giugno e la cerimonia si svolgerà a Roma. Tuttavia, nelle scorse ore, gli utenti sempre attentissimi ai social, hanno notato alcune mosse dell’influencer che hanno immediatamente dato il via ad ipotesi e congetture varie.

Chiara Nasti, infatti, avrebbe smesso di seguire su Instagram Mattia Zaccagni per poi rendere privato il suo profilo. Due mosse che, a detta dei followers attenti, potrebbe nascondere una crisi tra i due.

Mattia Zaccagni segue ancora Chiara Nasti

Se il profilo Instagram di Chiara Nasti, nel momento in cui scriviamo, è ancora chiuso, non è così per quello di Mattia Zaccagni. Il calciatore, infatti, ha il profilo pubblico e tra le persone che segue spunta ancora la fidanzata, futura moglie e mamma di suoi figlio Chiara Nasti. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due? Ci sarà davvero una crisi a pochi giorni dal matrimonio o il motivo che ha spinto la Nasti a chiudere il profilo è legato ad altro?

I followers della coppia sono in attesa di novità. Il countdown, tuttavia, per il matrimonio, è già partito. La Nasti, sempre molto schietta e diretta, nelle prossime ore, deciderà di interrompere il silenzio spiegando cos’è successo?

