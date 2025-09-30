Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi? Lui smette di seguirla sui social

Una delle coppie più amate del gossip è giunta al capolinea? Parliamo di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, l’influencer e il calciatore della Lazio non starebbero vivendo la loro fase più serena, stando a qualche segnale raccolto via social dai fan della coppia. A sottolineare quanto accaduto è stato il portale BlogTivvù, che riporta un curioso segnale riguardo alla coppia, che avrebbe smesso di seguirsi su Instagram, scatenando il web: “Un semplice “unfollow” potrebbe sembrare banale, ma quando si parla di una delle coppie più esposte del mondo social e calcistico italiano, ogni dettaglio viene analizzato con la lente d’ingrandimento”. Più nello specifico è l’attaccante della Lazio che ha smesso di seguire la Nasti, che invece dal canto suo continua a monitorare i post del marito.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni dunque sarebbero in crisi, almeno stando a questo segnale social che può anche testimoniare un momento difficile passeggero per la coppia. Come stanno davvero le cose tra di loro? Vedremo se i due diretti interessati decideranno di rompere il silenzio sulla questione.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, le prime voci di crisi

Non si tratta della prima volta che aleggiano voci di crisi intorno alla coppia formata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. I due infatti già qualche mese fa, più precisamente a marzo, avevano attirato la curiosità dei social. In quel fu l’esperta di gossip Deianira Marzano a rompere il silenzio e raccontare l’accaduto:

“Non è successo nulla di grave. Semplicemente, noi donne abbiamo una sensibilità e un mondo introspettivo che non tutti riescono a leggere. Si guarda sempre in superficie, ma Chiara Nasti, come tutte le donne, è una ragazza sensibile, una mamma con tante responsabilità, nonostante la giovane età” le parole di Deianira che si era accodata a quanto detto dal collega Alessandro Rosica.