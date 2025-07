Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si godono le vacanze estive a Ibiza dove il loro amore è nato.

In attesa di ricominciare la stagione calcistica, Mattia Zaccagni si gode le vacanze con la moglie Chiara Nasti e i figli. Entrambi giovani, belli e innamorati, il calciatore e l’influencer hanno scelto di rilassarsi a Ibiza, un posto che hanno nel cuore perché, nel 2021, proprio a Ibiza, si sono conosciuti grazie a degli amici in comune. Da quel momento è nata la loro storia d’amore che è stata coronata sia dal matrimonio che dalla nascita dei figli Thiago e Dea.

Nonostante siano genitori di due figli piccoli, Chiara e Zaccagni non rinunciano ai loro momenti di coppia come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 2 luglio 2025, dedica un servizio alla coppia che è sempre più innamorata. In bikini, la Nasti sfoggia tutta la sua bellezza accanto al marito con cui si concede anche una perlustrazione di alcune spiagge di Ibiza. Tra i due, inoltre, non mancano baci e gesti di tenerezza.

La dedica di Chiara Nasti a Mattia Zaccagni

La vacanza a Ibiza è stata anche l’occasione per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni non solo per smentire le ultime voci che li volevano in crisi ma anche per festeggiare il 30esimo compleanno del calciatore. Inoltre, la coppia ha festeggiato anche il secondo anniversario di matrimonio e, per l’occasione, l’influencer ha dedicato delle dolci parole al marito.

“Due anni fa stavamo per prometterci amore per tutta la vita. Noi lo sapevamo dal primo giorno che sarebbe andata così, troppo diversi (tantissimo!!!) e saperci così tanto venire incontro voleva dire qualcosa. Io ti guardo e so che in te ho ritrovato la vita quella che cancella tutto e ti fa dire non voglio nient’altro che questo. Mi sei piaciuto perché sei diverso, oserei dire complicato ma leale puro e buono e a me le cose semplici non mi sono mai piaciute. Quello che manca a te riesco a dartelo io. Per fortuna hai tutta la mia carica di positività che non è male e volevo ringraziarti anche per avermi resa più precisa ormai non faccio un ritardo .. mica male!” – scrive Chiara che poi conclude così il post – “Tra alti e bassi (come per tutti) siamo sempre riusciti a portarci ad un equilibrio che comunque ci rende indistruttibili. Sappiamo troppo che l’amore che ci lega è raro soprattutto quando litighiamo e ce ne diciamo di ogni. Sceglierei te e ancora te, per sempre e per tutta la vita. Sei la cosa più bella che mi sia successa e niente è a caso. Sei vita”.

