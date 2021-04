Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati?/ Lei “E’ concentrato sul calcio ma…”

Si è parlato per settimane di una presunta crisi tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti e c’era chi sui social si era ormai detto certo della fine della relazione. Adesso però, dopo tante indiscrezioni e dopo il prolungato silenzio da parte dei due diretti interessati, ad intervenire e fare chiarezza ci ha pensato proprio la bella influencer campana. Attraverso le sue Instagram Stories, nei giorni scorsi la Nasti ha chiamato all’attenzione i suoi follower ed ha smentito categoricamente la fine della sua relazione con Zaniolo, che pur non citandolo lo definisce il suo “ragazzo”: “Voglio farvi capire come sto in questo momento, non sto passando un bellissimo periodo, come potete vedere sto pubblicando molto poco, ma riguardo alle ultime notizie che sono uscite in quest’ultimo periodo né io né il mio ragazzo abbiamo lasciato dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme”.

Chiara ha quindi chiesto ai suoi follower di fare attenzione alle parole usate, spesso molto pesanti, dal momento che oggi si reputa ormai una donna: “sia io che lui siamo arrivati ad un punto dove le cose iniziato davvero a pesare, forse prima ero più bambina prendevo le cose con leggerezza”, ha aggiunto, spiegando che alcune persone si sarebbero intromesse in faccende personali anche molto delicate.

CHIARA NASTI E NICOLÒ ZANIOLO SI SONO LASCIATI? INTERVIENE L’INFLUENCER…

Dopo aver smentito la crisi con Nicolò Zaniolo, Chiara Nasti ha poi voluto rivolgere un appello ai suoi follower: “Per questo motivo io ho deciso di concentrarmi su me stessa, la nostra relazione c’è ancora, ma non rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento”. Una scelta che sarebbe stata dettata anche dalla necessità e dal bisogno dello stesso Zaniolo di concentrarsi unicamente sulla sua professione di calciatore. “Lui si sta concentrando solo sul calcio perché è ciò che ama di più e io lo appoggio in tutte le sue scelte”, ha infatti confermato l’influencer. Infine la Nasti ha chiesto esplicitamente ai suoi follower non usare modi pesanti per giudicare ma di pensare sempre anche all’aspetto psicologico che ciò può comportare nei confronti suoi e del compagno, “perché quello che dite è veramente tanto forte”, ha chiosato, chiedendo col cuore di comprendere questo suo e loro momento.

