Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo/ Weekend d’amore… con la suocera Francesca Costa!

E alla fine la liason tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non è stata solo confermata via social dalla foto che li ritraeva insieme romantici e accoccolati, ma anche dal settimanale Chi che ha pubblicato le foto del loro fine settimana tra Trigoria e Ostia dove hanno pranzo “in famiglia” in compagnia della suocera di lei, Francesca Costa, che non sembra volerli lasciare da soli soprattutto quando in mezzo ci sono i paparazzi. Sul settimanale di Alfonso Signorini si legge che i due, complice il caldo, hanno deciso di spostarsi sul litorale di Ostia per un pranzo a base di pesce nel ristorante La Vecchia Pineta ma non da soli come farebbero due piccioncini alle loro prime uscite, bensì in compagnia di un amico di lui e della mamma Francesca Costa.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, pranzo insieme con la suocera Francesca Costa (e non solo)

A quanto pare il 21enne ha perso la testa per l’ex tronista, di due anni più grande, e la dimostrazione sarebbe proprio il fatto che adesso sono inseparabili e si sono ancora più legati quando Nicolò Zaniolo, appassionato di tatuaggi, ha deciso di farne uno identico a quello della Nasti, un pegno d’amore, secondo il settimanale, che confermerebbe l’affiatamento tra i due. Anche tra le future suocera e nuora sembra che il rapporto sia idilliaco e sul settimanale si legge: “la Nasti non ha alcun timore ad osare un look superhot più adatto ad una serata in discoteca che ad un’uscita con la madre del fidanzato per andare a prenderlo a Trigoria”.



