Chiara Nasti e Ugo Abbamonte si sono lasciati/ “Sono libera”: l’annuncio sui social

Chiara Nasti e il fidanzato Ugo Abbamonte si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata la stessa influencer che, poche ore fa, su Instagram, ha pubblicato una foto abbastanza eloquente. “I’m free”, ha scritto la Nasti sulla foto aggiungendo l’emoticon con il cuore spezzato. Parole che non lasciano spazio a dubbi mentre Ugo Abbamonte è stato più criptico pur non nascondendo la delusione che sta affrontando. “Quando fai di tutto per tirare fuori il peggio delle persone alla fine esce.”, ha scritto Ugo in una storia pubblicata sul proprio profilo. La storia tra la maggiore delle sorelle Nasti e Ugo Abbamonte, dunque, è finita, ma i motivi della rottura non sono noti. Sia Chiara che Ugo, infatti, hanno preferito non svelare la causa che ha portato alla fine di una storia che è stata importante per entrambi.

CHIARA NASTI E UGO ABBAMONTE SI SONO LASCIATI: “SE E’ VERO CHE TUTTO TORNA…”

Dopo vari tira e molla, dopo diversi momenti difficili che avevano superato insieme, Chiara Nasti e Ugo Abbamonte hanno deciso di mettere un punto definitivo alla storia d’amore. Chiara, su Instagram, ha pubblicato un’altra storia in cui lascia intendere il proprio stato d’animo. “Sei tutta cuore, non è una debolezza è un punto di forza, senti di più, e se è vero che tutto torna, prima o poi arriverà qualcosa di immenso”, ha scritto Chiara che era fidanzata con Ugo già durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Pur essendo giovanissimi, Chiara e Ugo hanno condiviso tanti momenti importanti insieme crescendo e costruendo una storia che sembrava destinata a durare ancora a lungo. Purtroppo, però, pare che qualcosa si sia rotto al punto da decidere di chiudere definitivamente. Se, dunque, Angela Nasti continua ad essere felicemente fidanzata con Kevn Bonifazi, Chiara Nasti torna ad essere ufficialmente single.

