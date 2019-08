Chiara Nasti e Ugo Abbamonte sono tornati insieme/ “Ricominciamo da qui, mio cuore!”

Chiara Nasti è tornata con Ugo Abbamonte. I due hanno deciso di darsi una seconda possibilità, ritrovandosi nel corso di una romanticissima vacanza a Mykonos. Proprio in queste ore, l’influencer campana ha “rotto il silenzio”, confermando le indiscrezioni. Postando una fotografia sul suo seguitissimo profilo di Instagram, nella didascalia ha semplicemente scritto: “Il mio cuore”. Poi anche lo scatto postato sulle Instagram Stories, un bacio e la scritta “Ricominciamo da qui”. La loro relazione amorosa è cominciata nel 2017, dopo essersi conosciuti per merito di alcuni amici comuni. La Nasti, per amor suo ha abbandonato anche l’Isola dei Famosi in maniera anticipata. La giovane, proprio prima di partire per l’Isola dei Famosi, aveva dedicato un lungo post al suo ragazzo. “Sto per lasciare te (solo per un po’) la persona che da mesi a questa parte mi ha fatta rinascere, mi ha fatto provare emozioni così forti e grandi che non esistono termini, post, scritte per descrivere tutto questo e soprattutto mi ha insegnato il vero valore della vita e me l’ha cambiata”, aveva scritto.

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte sono tornati insieme

Chiara Nasti parlando del suo fidanzato Ugo Abbamonte aveva aggiunto: “Mi ha portata a crescere, era il mio migliore amico, la persona che mi ha sempre ascoltata, conosce i miei pregi e difetti alla perfezione (come io conosco i suoi) e nonostante questo ho la certezza che mi ama alla follia, odia i social, odia tutto quello che è l’apparire, e sono io l’artefice delle sue foto su Instagram perché voglio che si avvicini un po’ più al mio mondo…”. Poi aveva aggiunto: “E’ una persona a cui, per fortuna, non manca nulla ma che la vera ricchezza la porta dentro. Mi sento fortunatissima ad aver trovato il mio mondo, la mia stabilità, e la persona più vera che abbia mai conosciuto. Ho preso consapevolezza di me grazie a lui”. Dopo l’annuncio della riconciliazione, tantissime estimatrici hanno mostrato moltissima gioia per la coppia. Nonostante questo, non sono mancate le frecciatine: “Ma quindi è vero che vi lasciate in estate e vi riprendete in inverno? E io che non ci volevo credere…”, scrive qualcuno tra i commenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA