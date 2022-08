Chiara Nasti e Zaccagni annunciano il nome del figlio/ È di nuovo polemica: “Ha copiato”, lei reagisce!

Chiara Nasti e Zaccagni annunciano il nome del figlio: “Si chiamerà Thiago”

Da quando ha annunciato di essere incinta Chiara Nasti ha dovuto fare i conti con numerose polemiche. Prima quella nata da una sua frase infelice sul prendere peso in gravidanza, poi il gender reveal allo Stadio Olimpico fino all’ultima nata proprio in queste ore. L’influencer da due milioni di follower ha deciso di annunciare attraverso Instagram il nome che lei e il compagno Mattia Zaccagni hanno scelto per il bambino in arrivo: Thiago.

Chiara Nasti incinta: è polemica web, Giulia De Lellis la difende/ "Vergognatevi!"

Un nome particolare che è piaciuto a tanti follower della Nasti, complimentatisi per la loro scelta. C’è però chi ha sollevato un critica inaspettata, accusando l’influencer di aver copiato l’idea di questo nome da una collega. “Hai copiato Sofia Crisafulli!” ha infatti scritto qualcuno. Il riferimento è ad un’altra influencer che ha appunto deciso di chiamare suo figlio Thiago.

Chiara Nasti sbotta contro gli haters sull'aumento del peso in gravidanza/ "A me non frega niente"

Chiara Nasti, polemica per il nome del figlio: “Ha copiato…”

A rispondere ai commenti di chi accusa Chiara Nasti di aver copiato l’idea del nome ha però replicato tanti suoi fan, parlando di ‘polemica sterile e inutile’. C’è chi ha scritto: “smettetela siete davvero solo patetici. Ma sta povera crista avrà il sacro santo diritto di voler mettere il nome che vuole al figlio. Ma davvero fate? Tutto a posto? Pure per questo l’attaccate? Ma davvero che gente di basso livello siete!” E chi ha sbottato: “Ua mo iniziate a rompere con il nome? Se lo chiamava Enzo cagavate il ca**o lo stesso”. Proprio a quest’ultimo commento è arrivato il like della Nasti, la sua risposta all’ennesima polemica nei suoi riguardi.

Chiara Nasti, proposta di matrimonio da Mattia Zaccagni/ Si sposeranno dopo il parto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)













© RIPRODUZIONE RISERVATA