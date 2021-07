Chiara Nasti, flirt con Mattia Zaccagni?/ Dopo Zaniolo, avvistata a Verona…

Chiara Nasti torna a far parlare di sè. Dopo aver chiuso la storia con Nizolò Zaniolo, pare che nella vita della bella influencer sia arrivato un altro calciatore. Bellissima e molto corteggiata, Chiara Nasti, nelle scorse settimane, dopo alcuni rumors, ha confermato così la fine della relazione con Zaniolo. “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”. Tornata ufficialmente single, la Nasti avrebbe cominciato a frequentare un altro calciatore con cui sarebbe stata pizzicata a Verona.

Chiara Nasti, secondo la pagina Investigatore Social, starebbe frequentando un altro calciatore. Il fortunato sarebbe Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona. L’influencer sarebbe stata pizzicata proprio a Verona in compagnia del calciatore con cui sarebbe scattata la scintilla. Sarà davvero così i Mattia sarà semplicemente un amico della Nasti? Dal profilo Instagram di Chiara non emerge alcun particolare su quella che sarebbe la sua nuova frequentazione. La smentita o la conferma arriverà nelle prossime ore? Nel frattempo, su Instagram, continua a mostrarsi bellissima mentre si gode l’estate sfoggiando il fisico mozzafiato come potete vedere dalla foto qui in basso.

