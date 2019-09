Chiara Nasti foto hot “Dove sono le mutande?”/ Haters all’attacco e lei risponde…

Chiara Nasti sfoggia un vestito super sexy su Instagram ma non conquista solo complimenti. Un’ondata di haters si è scagliata infatti sul suo profilo social tra commenti offensivi e critiche talvolta pesanti. L’influencer, sorella dell’ex tronista Angela, non si è tirata indietro dal dibattito e infatti ha risposto ad alcuni commenti, talvolta con sarcasmo. «Bella, ma la finezza direi che è un’altra cosa», le ha scritto una utente. E lei ha replicato: «Allora, perdonami se sono volgare», aggiungendo un sorriso alla fine del suo messaggio. Ne è nato un botta e risposta: «La parola volgare l’hai usata tu…». C’è chi non ha usato giri di parole ed è andato dritto al punto: «Ma le mutande dove sono». La foto ha infatti suscitato qualche dubbio agli utenti riguardo l’uso della biancheria intima da parte di Chiara Nasti. Poi si è tolta un sassolino dalle scarpe (rigorosamente con i tacchi) rispondendo ad un’altra utente che le faceva i complimenti.

CHIARA NASTI, “DOVE SONO LE MUTANDE?” HATERS ALL’ATTACCO E LEI RISPONDE…

«Grazie, apprezzo da morire. I commenti da donna a donna sono sempre quelli più veri e sinceri», ha scritto Chiara Nasti ad una ragazza. Ma le precedenti risposte sarcastiche alle critiche hanno innescato un’altra polemica. «Che sei bella senza misura è chiarissimo, chi dice il contrario mente. Ma perché rispondi sempre un po’ acida? Cioè ti hanno detto che sei bella ma forse non elegante, ci può stare. Ma non capisco le tue risposte», ha scritto un ragazzo. Un altro ha rincarato la dose: «Sono sinceri solo quelli che ti fanno i complimenti?», le chiede con altrettanto sarcasmo. Ma Chiara Nasti è abituata a far discutere. È successo anche in occasione della Milano Fashion Week, con l’influencer napoletana che ha sfoggiato un outfit altrettanto provocante. Aveva uno spacco ultra vertiginoso, anzi due, quasi inguinali. Ma il look di oggi di Chiara Nasti non è da meno per quanto riguarda “spacchi” e provocazioni.

Visualizza questo post su Instagram 🤤 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 22 Set 2019 alle ore 6:12 PDT





