Chiara Nasti furiosa contro un hater “Non ti vergogni schifoso?”/ Spunta ancora il ‘gamberetto’

Chiara Nasti furiosa su Instagram con un hater: cos’è accaduto

Chiara Nasti torna nell’occhio del ciclone. È una gravidanza piuttosto tormentata per l’influencer che ogni giorno deve far fronte ad una lunga serie di critiche che hanno di mira anche il suo bambino, oltre che il futuro papà Mattia Zaccagni. È ormai ben nota la questione del ‘gamberetto’, appellativo usato dalla Nasti contro i beceri cori di alcuni tifosi della Roma proprio sul bebè in arrivo; lo stesso ‘gamberetto, è spuntato oggi nel commento di un hater che ha scatenato la reazione furiosa di Chiara.

“Ecco il famoso gamberetto” ha scritto infatti un hater, commentando la foto dell’ecografia postata da Chiara Nasti che, in risposta, ci è andata poi giù pesante: “Non ti vergogni schifoso? Ma le vostre mamme cosa vi hanno insegnato? Siete ragazzi inutili… che non si danno da fare e vi lamentate pure che le fighe non vi incul*** . E vi credo… brutti scemi, sì, e anche poveri rincog****”, ha scritto.

Chiara Nasti, critiche per l’abbigliamento in gravidanza

Non è l’unico commento sgradevole al quale Chiara Nasti ha dovuto far fronte in queste ore. Qualcuno ha infatti criticato il suo modo di vestire in gravidanza, con abiti succinti e forme ben in vista. Oltre ad aver risposto a chi le ha fatto notare che esistono abiti premaman, la Nasti ha spiegato il perchè della scelta di questi outfit: “Devo dire che alterno molto .. ma amo da morire vestire stretta per avere la forma del pancione o mettere top dove lo si vede completamente .. mi piace troppo avere il pancino anche se allo stesso tempo vorrei già partorire che ho un male alla schiena allucinante”.

