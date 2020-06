Chiara Nasti gaffe, tatuaggio sbagliato Since 98’/ Ironie social “nata da 98 minuti?”

Pubblicità

Clamorosa gaffe di Chiara Nasti: annuncia su Instagram un nuovo tatuaggio ma c’è un errore. «Forever @lullls e @brandienzo e tu il migliore», scrive la giovane influencer come didascalia alla foto. Il riferimento è al tatuaggio che si è fatta con l’amica Lucrezia Cappelli. Un bel gesto, senza dubbio, peccato che entrambe non si siano accorte dell’errore presente nel tatuaggio. Entrambe si sono fatte scrivere sulla pelle la frase Since 98′. Dov’è l’errore? Nell’apostrofo. Quando viene messo dopo un numero, allora quelli rappresentano i minuti: “da 98 minuti”. Ma evidentemente non era quello il senso della frase, visto che Chiara Nasti è nata nel 1998 e quindi il suo tatuaggio è, almeno nelle intenzioni, legato all’anno di nascita. Avrebbe dovuto quindi farsi tatuare Since ’98 per rendere bene l’idea del messaggio. Non è chiara la dinamica del “disastro”, di sicuro Chiara Nasti non se ne è resa conto visto che ha pubblicato senza problemi la foto, evidentemente ignara dell’errore. Sui social però non è sfuggito.

CHIARA NASTI GAFFE, TATUAGGIO SBAGLIATO E INSULTI SOCIAL

«Since 98 minuti?», hanno cominciato a chiedere alcuni utenti. Sono quindi cominciati gli insulti e gli attacchi a Chiara Nasti. C’è chi le ha dato della «capra», usando anche le emoticon. Ma nel mirino non è finita solo l’influencer. «Manco tu Re dei tatuaggi ti sei accorto della min*hiata che hai tatuato? Amiche da 98 minuti? Che pubblicità!!!», ha scritto un’utente rivolgendosi al tatuatore. Qualcuno ha provato a difendere Chiara Nasti: «Ma che poi ognuno è libero di tatuarsi ciò che vuole.. state sempre a parlare quando lei manco sa della vostra esistenza». Per qualcuno però questi sono apparsi come tentativi forzati, perché la libertà c’entra poco con l’aver commesso un errore. Niente di grave, niente che non può essere sistemato. Del resto non è neppure l’unico personaggio famoso a cui è capitato un “problema” di questo tipo. Qualcosa di simile era successo anche a Sara Affi Fella…

Visualizza questo post su Instagram Forever @lullls 🌈 @brandienzo e tu il migliore . ❤️ Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 8 Giu 2020 alle ore 3:30 PDT





