Chiara Nasti: “Il seno rifatto si scioglie al sole?”/ “Mi ustiono sempre e penso…”

Chiara Nasti scatena i commenti dei followers ponendo una domanda a cui spera di avere una risposta certa. L’influencer riesce sempre a far parlare di sè. Dopo aver occupato le pagine di gossip per la storia con Nicolò Zaniolo, oggi finita, la Nasti, su Instagram, ha pubblicato una storia con cui ha posto un quesito ai suoi followers. Dopo aver preso il primo sole di maggio ed essersi ustionata il decolletè, Chiara Nasti, preoccupata, ha chiesto se il seno rifatto possa facilitare le ustioni solari. “Posso metterci quanta protezione voglio, ma niente: mi ustiono sempre”, ha scritto sui social pubblicando la foto di un decolletè molto arrossato dai raggi solari. L’influencer, poi, ha continuato così: “Mi ustiono sempre in questo punto da quando le ho rifatte e vado anche in paranoia perchè magari penso che si sciolgono”.

Chiara Nasti e le usioni solari sul seno rifatto: l’ironia del web

Le parole di Chiara Nasti sui social hanno scatenato l’ironia del web. La storia pubblicata dall’influencer, infatti, è diventata virale su Twitter dove gli utenti hanno commentato le parole di Chiara Nasti. “Speriamo almeno che le abbia prese in plastica riciclata”, scrive una ragazza. “Non ci credo che abbia scritto una cosa così“, aggiunge un’altra utente. “Sto piangendo per le risate”, scrive ancora un’altra ragazza. I commenti di questo genere sono diversi e a commentare le parole dell’influencer è stata anche Karina Cascella. “Secondo il Nasti pensiero il sole si va ad attaccare lì dove c’è la plastica e li agisce […] Ma com’è possibile che ci siano delle persone che seguono persone del genere, che fanno ragionamenti così?”, dice la Cascella come riporta Isa e Chia.

